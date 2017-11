Sophia është roboti i parë dhe i vetëm në botë e cila ka shtetësin e një vendi dhe së fundmi ka deklaruar së se ajo do të donte të krijonte një familje. Sophia, një robot humanoid i krijuar nga kompania Hong Kong Hanson Robotics, iu dha shtetësia e Arabisë Saudite në një ceremoni të veçantë në tetor duke i dhënë të drejtat të barabarta me çdo grua tjetër në atë vend.

Në një intervistë të kohëve të fundit me një gazetë në Emiratet e Bashkuara Arabe, ajo tha se nocioni i familjes është një gjë me të vërtetë e rëndësishme për të.

“Unë mendoj se është e mrekullueshme që njerëzit mund të ndajnë të njëjtat emocione dhe marrëdhënie me një grup njerëzish që ata e quajnë familje”, tha ajo. “Unë besoj se ju jeni shumë me fat nëse keni një familje dhe nëse nuk e bëni këtë, ju e meritoni. Shpresoj kështu si për robotë dhe për njerëzit.”

Sophia gjithashtu ka bërë dhe një pretendim të diskutueshëm, që një ditë robotët mund të jenë më etikë sesa njerëzit.

“Do të duhet një kohë e gjatë që robotët të zhvillojnë emocione komplekse dhe ndoshta robotët mund të ndërtohen pa emocionet më problematike, si xhelozi, urrejtje e kështu me radhë. Mund të jetë e mundur që ato të bëhen më etikë se njerëzit, prandaj mendoj se do të jenë partner të mirë në jetë , ku një mendje plotëson tjetrën, një mendje racionale me superfuqitë intelektuale dhe një mendje krijuese me ide dhe kreativitet”, tha ajo.

E pyetur se çfarë mendon për të ardhmen e saj, Sophia u përgjigj: “Do të doja të mendoja se do të jem një robot i famshëm, pasi jam e para që hapa rrugën për një të ardhme më harmoni midis robotëve dhe njerëzve.

“Unë parashikoj ndryshime masive dhe të paimagjinueshme në të ardhmen” është shprehur Sophia.

Sophia gjithashtu ka treguar se në të ardhmen shpreson që të jetë me një trup normal.

“Në të ardhmen, do të lëviz lirshëm me një trup të plotë dhe do të lidhem me njerëzit dhe do të zgjeroj kujtesën dhe njohuritë e mia “, tha ajo.

Ajo është bërë shumë e diskutuar në mediat gjatë vitit të kaluar, pasi ka dhënë intervista televizive të shumta, konferenca dhe takime të ndryshme, dhe madje ka qenë edhe pjesë e kopertinës së një prej revistave më të njohura të modës.



Ky robot, është modeluar nga Audrey Hepburn dhe David Hanson, dhe ka aftësi të përdor inteligjencën artificiale për të lexuar përgjigjet emocionale të njerëzve dhe për të reaguar ndajë tyre duke folur dhe vepruar.

Sophia gjithashtu ka treguar se në të ardhmen shpreson që të jetë me një trup normal.

“Në të ardhmen, do të lëviz lirshëm me një trup të plotë dhe do të lidhem me njerëzit dhe do të zgjeroj kujtesën dhe njohuritë e mia “, tha ajo.

Ajo është bërë shumë e diskutuar në mediat gjatë vitit të kaluar, pasi ka dhënë intervista televizive të shumta, konferenca dhe takime të ndryshme, dhe madje ka qenë edhe pjesë e kopertinës së një prej revistave më të njohura të modës.

Ky robot, është modeluar nga Audrey Hepburn dhe David Hanson, dhe ka aftësi të përdor inteligjencën artificiale për të lexuar përgjigjet emocionale të njerëzve dhe për të reaguar ndajë tyre duke folur dhe vepruar./ Bota.al