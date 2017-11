Prezantuesja e njohur humb ndjenjat gjatë transmetimit ‘Live’

Mëngjesin e së martës prezantuesja e njohur Wendy Williams ka humbur ndjenjat gjatë programit të saj.

Drejtuesja 53-vjeçare ishte veshur me kostumin e “Statujës së Lirisë” në momentin kur ajo fillojë ë humbiste ritmin e asaj çfarë po fliste, në këtë moment ajo ka duke humbur ndjenjat dhe ka rënë në tokë.

Videoja e publikuar në mediat online tregon anëtarët e stafit që i shkojnë menjëherë në ndihmë.

Pas një ndërprerje publicitare, ajo është rikthyer në transmetim duke u shprehur se nuk ishte penguar por ishte kostumi që ajo kishte veshur që i shkaktoi asaj humbjen e ndjenjave. “Jam një kampione dhe ja ku u ktheva përsëri”, ka thënë më tej Wendy.

Serious prayers for Wendy Williams we pray that she is ok🙏🏾🙏🏾🙏🏾 pic.twitter.com/qO9c4H98IX

— SyllabusMag (@SyllabusMag) October 31, 2017