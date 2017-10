Selena Gomez, këngë me Justin Bieber

Selena Gomez ka deklaruar se së shpejti do bëj një bashkëpunim me ish të dashurin e saj Justin Bieber. Bëhet fjalë për një këngë që ajo ka krijuar në periudhën kur ata ishin të lidhur, dhe tani është e bindur se do të shndërrohet në një hit.

Sipas “HollywoodLife.com”, duke cituar një burim, Selena dhe Justin gjithnjë kanë folur për një bashkëpunim. Këngëtarja ka ruajtur disa fragmente këngësh dhe mendon që njërën prej tyre ta vërë në zbatim.

Por, për median, i dashuri i saj i tanishëm The Weeknd preferon që ajo mos të vazhdojë me këtë projekt dhe t’ia lërë të shkuarës.

Me sa duket, fansat janë të etur për këngë që lidhen me Selena Gomez e Justin Bieber dhe këtë lajm e kanë pritur me shumë entuziazëm.