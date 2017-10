Paralajmërimi i ministrit gjerman: Një krizë e rëndë financiare është në prag

Shefi i financave gjermane që është në prag të largimit nga ky post ka deklaruar se politikat e Bankës Qendrore rrezikojnë të formojnë “flluska të reja” dhe se nivelet spirale të borxhit global dhe likuiditeti paraqesin një rrezik madhor për ekonominë botërore.

Në një intervistë të dhënë për Financial Times, eurofili, i cili ka drejtuar një nga ekonomitë më të mëdha të botës gjatë këtyre tetë viteve të fundit, tha se ekzistonte rreziku i formimit të “flluskave të reja” për shkak të triliona dollarëve që bankat qendrore kanë hedhur në tregje.

Schäuble paralajmëroi gjithashtu për rreziqet që i kanoseshin stabilitetit në eurozonë, veçanërisht ato të paraqitura në bilancet bankare pas krizës së kredive me probleme.

Ai do të mbahet mend si një avokat i fortë i drejtësisë fiskale dhe kryesisht si politikanit më pro-europian në kabinetin e kancelares gjermane Angela Merkel, shumë i aftë në shitjen e përfitimeve të euros dhe të integrimit më të thellë europian në një publik skeptik gjerman.

Ai u shpreh për FT se votimi i Brexit vitin e kaluar kishte treguar se sa “budallallëk’” ishte të dëgjonin “demagogët që thonë… ne po paguajmë shumë për Europën”. “Në këtë drejtim ata dhanë një kontribut të madh për integrimin europian, edhe pse në një afat të shkurtër që nuk e ndihmon vërtet Britaninë”.

Schäuble do të zhvendoset në një detyrë të re, në atë të kryetarit të Bundestagut gjerman në mes të shqetësimeve në lidhje me legjislaturën e re e cila do të ndikohet nga ardhja e 92 deputetëve nga partia “Alternativa për Gjermaninë” një parti populiste e djathtë që tronditi krijimin politik duke fituar 12.6 për qind në zgjedhjet gjatë muajit të kaluar.

Schäuble, i cili do të marrë pjesë në takimin e tij të fundit të ministrave të financave të eurogrupit këtë të hënë, kërkoi të risigurojë aleatët e Gjermanisë se suksesi i habitshëm i Aleancës për Gjermaninë nuk do të ndikonte aspak në angazhimin e vendit ndaj demokracisë liberale.

Nuk ka asnjë mundësi që Gjermani të përkeqësoshet akoma më shumë. Reagimi i votuesve të partisë Alternativa për Gjermaninë vjen pasi ata ishin të pakënaqur, ndiheshin të përjashtuar, dhe ishin të zemëruar për padrejtësinë e perceptuar dhe të shqetësuar për mënyrën se si bota po ndryshonte. “Por nuk ka asnjë arsye për të besuar se demokracia dhe sundimi i ligjit janë në rrezik”, tha Schäuble.

Megjithatë, ai paralajmëroi se bota rrezikohej nga “inkurajimi i krijimit të flluskave të reja”. “Ekonomistët në mbarë botën janë të shqetësuar për rreziqet në rritje që vijnë nga akumulimi i gjithnjë e më shumë likuditeteve dhe rritja e borxhit publik dhe privat. Unë vetë jam i shqetësuar edhe për këtë, vazhdoi ai më tej.

Komentet e tij vijnë një ditë pasi Christine Lagarde, drejtuesja e Fondit Monetar Ndërkombëtar, tha se bota po shijonte kulmin e saj më të mirë që nga fillimi i kësaj dekade, por paralajmëroi për “kërcënimet e mundshme” nga nivelet e larta të borxhit dhe marrjen e rreziqeve të shumta në tregjet financiare.

Pikëpamjet e Schäuble janë gjithashtu në sintoni me ato të Bankës për Rregullimet Ndërkombëtare, e cila ka argumentuar gjatë se lehtësimi agresiv i parasë nga bankat qendrore ka nxitur në krijimin e flluskave në çmimet e aseteve. Banka e Rregullimeve Ndërkombëtare paralajmëroi muajin e kaluar se bota ishte mësur aq shumë me përdorimin e kredive të lira saqë normat më të larta të interesit mund të pengonin rimëkëmbjen e ekonomisë globale.

Schäuble mbrojti masat shtrënguese, duke përshkruar sipas një mënyrë anglo-saksone se një politikë e qëndrueshme financiare nuk i shikon më defiçitet e larta si një gjë e mirë. Ai tha se bumi ekonomik i tanishëm i Gjermanisë, me rritjen e kërkesës së brendshme dhe investimeve dhe shkallën më të ulët të papunësisë që nga ribashkimi, ishte justifikim i një politike ekonomike që i dha përparësi “zbatimit të rregullave të caktuar” gjithashtu edhe duke shmangur deficitet.

Nën administrimin e tij vendi ka drejtuar buxhetet e balancuara që nga viti 2014. “Britania e Madhe gjithmonë e ka tallur kapitalizmin e Rhinelandit”, tha ai, duke kundërshtuar modelin e tregut social të drejtuar nga konsensusi gjerman, me tregjet e lira anglo-amerikane dhe derregullimin. Por ne kemi parë se mjetet e ekonomisë së tregjeve sociale ishin më efektive në trajtimin e krizës financiare, sesa në vendet ku ajo u rrit.

Schäuble vlerësoi “iniciativat e fuqishme” të Emmanuel Macron për rishikimin e BE-së, pa iu referuar në mënyrë të drejtpërdrejtë propozimeve të presidentit francez për reformën e eurozonës. Ai tha vetëm se detyra kryesore në të cilën përballet zona e përbashkët e monedhës është që “të zvogëlojë rreziqet, të cilat janë akoma shumë të larta. Ne duhet të sigurohemi se do të jemi mjaftueshëm elastik nësedo të përballemi ndonjëherë me një krizë të re ekonomike, shtoi ai. “Ne nuk do të kemi gjithmonë një situatë kaq pozitive sa tani”.