Një test shumë i thjeshtë inteligjence emocionale, për të zbuluar veten tuaj. Nga një psikolog i famshëm amerikan

Daniel Goleman, një psikolog i famshëm amerikan konkludoi se njerëzit me kuocient më të lartë emocional janë më të suksesshëm se sa ata me një kuocient të lartë të inteligjencës. Kuocienti emocional përmirëson cilësinë e jetës dhe e bën një person më të adaptueshëm me realitetin.

10.

Vivian duket:

1. E fyer

2. E emocionuar dhe mirënjohëse?

9.

Driss është:

1. Konfuz?

2. I habitur?

8.

Amanda është:

1. Përçmuese?

2. E befasuar dhe e trembur?

7.

Miku juaj është i bezdisur dhe sarkastik kundrejt jush. Veprimi juaj:

6. Një shofer autobusi u tregua i vrazhdë dhe ju fyeu. Reagimi juaj:

5. Ju po shëtisni me fëmijët, dhe njëri prej tyre nis të qajë sepse askush nuk do të luajë me të. Reagimi juaj:

4. Kolegu apo kolegia juaj është veshur sikletshëm. Çfarë bëni ju?

3. Bashkëshorti juaj vjen në shtëpi shumë vonë dhe ju keni ndenjur me foshnjen tuaj gjithë ditën. Irritimi juaj po rritet. Çfarë ndodh më pas?

2. Ju keni punuar si menaxher për 2 muaj, por jeni duke dështuar. Veprimet tuaja:

1. Unë mendoj se kjo punë nuk është për mua. Nëse asgjë nuk ndryshon në 2 muaj, unë do ta lë dhe do të gjej një punë tjetër.

2. Duhet të analizoj situatën dhe të zbuloj arsyet pse nuk mund të bëj mirë. Do të përpiqem të përmirësoj aftësitë e mia dhe të ndryshoj qëndrimin tim ndaj punës që bëj.

1. Mikja juaj ju kërkoi të gënjeni të dashurin e saj, se ishit bashkë natën e kaluar. Dhe ju e bëni. Si ndjeheni?

1. Unë vetëm ndjehem keq, dhe kaq.

2. Nga njëra anë, ajo është mikja ime dhe unë duhet ta mbështes çdo herë. Nga ana tjetër, unë jam aq e turpëruar nga gënjeshtra të tilla të tmerrshme. I gjori i dashuri i saj. Për të qenë e sinqertë, jam e zemëruar me veten.

REZULTATET

Nëse përgjigjet tuaja janë më së shumti # 1, duhet të mësoni veten që të kuptoni ndjenjat e të tjerëve. Ju gjithashtu duhet të merrni nën kontroll emocionet tuaja dhe të mos reagoni me tepri. Do të shihni se do të bëheni më të suksesshëm dhe jeta juaj do të jetë më e lumtur.

Nëse shumica e përgjigjeve tuaja janë # 2, niveli juaj EQ është mjaft i lartë. Është koha për të pushtuar botën, pasi tani keni çdo mundësi për këtë.

