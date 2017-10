Netflix përjashton Kevin Spacey nga ‘House of Cards’ pas skandalit seksual

Më pak se 24 orë pasi Kevin Spacey deklaroji se ai është një homoseksual në një përpjekje për të shmangur pretendimet e sulmeve seksuale ndaj të miturve, Netflix ka njoftuar se do të anulojnë shfaqjen e tij ‘House of Cards’ pas sezonit të gjashtë, i cili aktualisht është në prodhim.

Ky lajm vjen pasi Spacey mori vendimin për të dalë hapur në një deklaratë ku ka kërkuar falje për aktorin Anthony Rapp, i cili tha në një intervistë se aktori u përpoq ta sulmonte atë seksualisht në vitin 1986, një incident që Spacey thotë se nuk e mban mend.

Rapp ishte 14 vjeç kur Spacey ishte 26 vjeç.

Media e të Drejtave të Medias, e cila prodhon ‘House of Cards’ dhe Netflix lëshuan ​​një deklaratë të përbashkët të hënën duke thënë se ata ‘janë thellësisht të trazuar nga lajmet e mbrëmshme në lidhje me Kevin Spacey,’ i cili ‘siç është planifikuar më parë’ nuk po punon aktualisht në set.”Në përgjigje të zbulesave të natës së kaluar, drejtuesit e dy kompanive tona arritën në Baltimore këtë pasdite për t’u takuar me kastin dhe ekuipazhin tonë për të siguruar që ata të vazhdojnë të ndihen të sigurt dhe të mbështetur”, thanë të dy kompanitë.

Gjithashtu krijuesi i shfaqjes Beau Willimon,shtoji se : ‘Historia e Anthony Rapp është shumë shqetësuese. Gjatë kohës që punova me Kevin Spacey në ‘House of Cards’ , as unë nuk isha në dijeni për ndonjë sjellje të papërshtatshme në skenë ose jashtë nga ana e tij.