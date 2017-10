“Marifete” psikologjike për të tërhequr vëmendjen e njerëzve rreth jush

9 rregulla që duhet të ndiqni për të qenë një person i tillë:

Ju duhet një ëndërr të madhe

Për të bërë njerëzit të arrijnë t’ju vlerësojnë si një personalitet vërtetë i veçantë, duhet të keni një arsye për ekzistencë. Ambiciet, qëllimet, një dëshirë për të ndryshuar diçka në këtë botë. Lufta për diçka.

Të jeni të sigurt

Për të qenë karizmatik, ju duhet të jeni të sigurt. Me guximin për të marrë vendime, mbështetjen vetëm tek vetja juaj, mos prisni ndihmë nga jashtë, shpjegoni idetë tuaja për të tjerët në një mënyrë që ato kuptojnë. Njerëzit mund të krijojnë besim jo vetëm me sjellje , por edhe me fjalë. Është më mirë të shmangni fraza të tilla si, “Unë mendoj, unë shpresoj, unë mendoj, unë pres, ndoshta…”

Harrojini ankesat

A mund të admironi një person që ankohet gjithmonë? Sigurisht që jo. Njerëzit karizmatik kanë një mendim pozitiv. Shmangni kritikat, ankesat dhe temat negative. Edhe në qoftë se jo çdo gjë është e mirë në jetën tuaj, bisedoni për gjërat që sjellin kënaqësi.

Përdorni gjestet e trupit

Sjellja juaj duhet të tregojë besimin tuaj: mos rrini shtrembër, përpiquni të buzëqeshni, shikoni në sytë e bashkëbiseduesit tuaj.

Jini tregimtar

Shumë njerëz besojnë se aftësia për të bërë pothuajse çdo histori interesante është një talent. Megjithatë, kjo është një aftësi që mund të mësohet. Vetëm flisni me besim. Përdorni humor, sidomos vetë-ironinë: aftësinë për të qeshur me veten. Mos harroni gjuhën e trupit, të jetë emocionale dhe të jini pozitiv. Mos u shqetësoni nëse shkakaja juaj nuk funksionon. Tregoni historitë tuaja personale.

Mos e hidhni shikimin larg

Kur flisni me dikë, gjithmonë shikoni në sytë e tyre. Ky kontakt me sy tregon se ju jeni duke dëgjuar bashkëbiseduesin tuaj dhe që e kuptoni dhe pranoni atë si person. Më e rëndësishmja, kur ju jeni duke folur me dikë mos u hutoni nga gjëra pa lidhje.

Mëso të dëgjosh të tjerët

Nëse ju dëgjoni personin tjetër me vëmendje dhe tregoni interes në bisedën tuaj, ata do të fillojnë të ndihen të veçantë.

Përdorni efektin pasqyrë

Efekti pasqyrë, është një mënyrë e lehtë për të përsëritur shprehjet e fytyrës, intonacionin dhe gjestet. Gjithashtu ju mund të përdorni këtë mashtrim për të miratuar karakteristikat unike të njerëzve të tjerë. Për shembull, disa njerëz të famshëm që duket karizmatike për ju. Shikoni se si ata paraqesin veten, si mund t’ju ndihmojnë të ndjeheni të sigurtë.