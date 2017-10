“Katalonja e pavarur nuk do të jetë anëtare e BE”

“Një Katalonjë e pavarur nuk do të ishte anëtare e Bashkimit Evropian. Bashkimi Evropian njeh vetëm një Shtet Anëtar: Spanjën”. Kështu deklaroi Komisioneri Evropian për Çështjet Ekonomike Pierre Moscovici, gjatë emisionit ‘Questions d’Info’. Për zyrtarin e lartë të BE, përplasja e fortë mes Barcelonës dhe Madridit është “një çështje e dhimbshme që duhet të trajtohet nga spanjollët. Zgjidhja e saj nuk i takon as Parisit, as Brukselit dhe as tjetërkujt”. / Bota.al