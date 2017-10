Japonezët sfidojnë dietën mesdhetare me këto 9 sekrete të jetëgjatësisë

Sekreti i jetëgjatësisë është një vakt në ditë. Hani vetëm një herë, dhe mundësisht në darkë. Për të jetuar për një kohë të gjatë duhet të mësohemi të kemi një stomak që bën zhurmë. E argumentojnë japonezët: Yoshinori Nagumo është president i Shoqërisë Ndërkombëtare Mjekësore Kundër Plakjes. Në librin e tij “Fuqia magjike e agjërimit” shpjegon metodën japoneze për mbajtjen e shëndetit, parandalimin e sëmundjeve dhe ngadalësimin e plakjes. “Studimet e fundit – thotë – kanë treguar se uria ka një ndikim themelor në mirëqenien fizike zhurma e stomakut është një shenjë që, në nivel qelizor, në organizëm ndodhin reaksione pozitive që madje edhe na rinojnë”. Dr. Nagumo shpjegon se ai gjithashtu e ka testuar metodën vetë. Prej shumë vitesh ai ha vetëm një vakt në ditë.

1. Si të fillosh të hash më pak

Të përdorësh pjata më të vogla me 20% në krahasim me ato normale, ndihmon për të pushuar së ngrëni kur e ke stomakun të mbushur në 8 të 10-at. Për shembull mund të përdoren pjatat e fëmijëve: porcionet do të jenë automatikisht të kufizuara, në krahasim me pjatat klasike.

2. Kalo mëngjesin

Sipas kësaj filozofie ushqimore – dhe ndryshe nga ajo që zakonisht pohojnë nutricionistët e zakonshëm – mëngjesi nuk është i nevojshëm. I vetmi lëshim ka të bëjë me lëngjet. Por kini kujdes, jo kafe, vetëm një lëng. Jo ushqime të pasura me sheqer, sepse këto edhe nëse merren në sasi minimale, stimulojnë hormonin e insulinës dhe rrisin depozitat e yndyrës. E sikur kjo të mos ishte e mjaftueshme, ato treten aq shpejt, saqë më pas të lënë më të uritur.

3. Për të shmangur përgjumjen

Për ata që nuk mund të kalojnë drekën, këshillimi është të hani pak. Më mirë të zgjidhni ushqim të ulët glicemik, për të shmangur kulmin e insulinës që ndodh menjëherë pas ngrënies. Karbohidratet integrale – oriz, makarona, bukë – janë më të mira se ato të bardha, por proteinat janë më të preferuara ndaj sheqernave dhe mielleve. Idealja? Një frut sezonal, ndoshta i ngrënë me lëkurë. Konsumi i lëkurës ndihmon në riparimin e plasaritjeve të membranës së sistemit të tretjes dhe epidermës, parandalon plakjen dhe na bën më tolerantë ndaj të ftohtit.

4. Kur të hahet vakti i vetëm

Vakti i vetëm duhet të hahet në darkë. Shumë kanë frikë të hanë shumë pak dhe mendojnë se konsumi i një vakti të vetëm në ditë, mund të shkaktojnë kequshqyerje. Por kequshqyerja nuk varet nga sasia, por nga cilësia e ushqimit. Nëse gjatë ditës ju ndjeni zhurmë stomaku, kjo është një shenjë e mirë: oreksi dhe stomaku që gërryen tregojnë një rritje të sekretimit të hormoneve të rritjes.

5. Jo kafesë me stomak të zbrazur

Konsumi i çdo gjëje – madje edhe çajit jeshil – me stomak bosh – është i keq. Efektet anësore të pirjes së kafesë të zezë e të fortë me stomak bosh përfshijnë të vjella, marramendje, prodhim të tepruar të pështymës dhe diarre. Dhe ato janë rezultat i stimulimit të sistemit nervor parasimpatik.

6. Si të shmangni sindromën metabolike

Njerëzit me sindromë metabolike rrezikojnë të preken nga arterioskleroza dhe sëmundjet e zemrës. Tre parametra për të mbajtur nën kontroll: kolesteroli, glukoza e gjakut dhe tensioni i gjakut. Për të kapërcyer sindromën metabolike ekzistojnë katër rregulla që duhen ndjekur: mos hani shumë, mos abuzoni me yndyrën, mos abuzoni me sheqerna, mos abuzoni me kripën.

7. Kujdes sheqerin

Ëmbëlsirat në përgjithësi rrisin përqindjen glicemike, duke nxitur një ndjenjë ngrohtësie, por edhe përgjumje. Por jo vetëm që sheqeri e plak trupin, por ai edhe shkurton jetëgjatësinë. Rreziqet e pirjes së duhanit janë tashmë të njohura, por shumë pak e dinë se sheqeri shkakton shumë më shumë dëmtime në shëndet, se sa cigaret. Toksiciteti i sheqerit jo vetëm ndihmon në rritjen e rrezikut të arteriosklerozës, atakut dhe sëmundjeve të zemrës, por gjithashtu rrit yndyrnat, duke e bërë atë gogolin e atyre që janë në dietë.

8. Si të forconi kockat

Kockat nuk forcohen duke marrë doza të larta të kalciumit. Nëse doni të forconi kockat, duhet të ecni dy herë më shumë se sa ecni mesatarisht. Graviteti aplikon një peshë në skelet dhe kjo shkakton një rritje të kalciumit në kocka. Në periudhat e urisë ekstreme, ose kur pini sasi të mëdha të ujit sepse është nxehtë, kalciumi eliminohet nga urina me natrium, dhe kjo është për shkak të mungesës së kalciumit, por këto janë raste të rralla. Mos harroni: fuqia e kockave përcaktohet nga aktiviteti fizik i kryer gjatë fëmijërisë dhe adoleshencës.

9. Në shtrat menjëherë pas ngrënies

Për të qenë të shëndetshëm dhe të pashëm, sekreti i parë është të flini dhe të ngriheni herët. Koha më e mirë për të fjetur mirë dhe gjithë natën është menjëherë pas darkës. Fjetja pas ngrënies është pjesë e ritmit të shëndetshëm dhe natyror. Shumë kanë frikë nga e kundërta. Por mos kini frikë, hormoni i rritjes ka detyrën e djegies së dhjamit të yndyrës që është prodhuar saktësisht gjatë orëve të arta, në gjumin e thellë, pra mes 22 dhe 2 në mëngjes. / Bota.al