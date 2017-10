HOROSKOPI – Parashikimi i yjeve për ju, 8 tetor 2017

DASHI

Klima yjore do jete e pershtatshme sot per besnikerine ne cift. Edhe pse do jene te shumte personat qe do iu joshin ju do e keni gjithe kohes mendjen tek partneri. Beqaret do kene mundesi per takime por duhet te veprojne me shume kujdes dhe te mos nxitohen. Te ardhurat do fillojne te permiresohen ndjeshem. Do beni edhe disa transaksione te rendesishme.

DEMI

Pjesa me e madhe e cifteve do kalojne nje dite pozitive dhe pa probleme, megjithate ata qe kane debatuar per ceshtje serioze mund te marrin disa vendime te rendesishme. Beqaret nga ana tjeter edhe pse do kerkojne shume nuk do e gjejne ate qe po kerkojne. Menaxhojini me kujdes financat nese nuk doni te perballei me probleme. Shpenzmer e medha duhen shmangur.

BINJAKET

Pozicionimi i keq i Saturnit mund te sjelle keqkuptime dhe konfuzion ne cift. Flisni sa me shume me partnerin dhe sqarojeni shpejt cdo gje. Mos e lini situaten te nderlikohet shume. Beqaret do presin edhe sot me kot dashurine e madhe e cila nuk do te vije. Ne planin financia besojini intuites sot dhe do dilni te fituar. Gjithsesi duhet thene se yjet do iu sjellin fat.

GAFORRJA

Jeta juaj en cift do jete rutine dhe nuk do ndodhe asgje e vecante. Duhet te tregoheni me te hapur ndaj te rejave dhe te tentoni. Beqaret do terhiqen me shume nga aventurat kalimtare dhe pa te ardhme. Dikush do iu kerkoj te krijoni nje lidhje serioze dhe ju nuk do e pranoni. Me vone do pendoheni per kete. Tregohuni sa me realiste me financat dhe mos shpenzoni pa u menduar.

LUANI

Dita e sotme do jete tej mase e qete dhe ju nuk do perjetoni emocionet qe keni pritur ne cift. Mos u trishtoni por perpiquni te flisni me partnerin dhe t’i vini gjerat ne vije. Beqaret do qndrojne prane miqve dhe nuk do e kerkojne me ngulm dashurine. Lerini gjerat te rrjedhin vete. Te ardhurat do pesojne nje zbritje te konsiderueshme per shkak te disa shpenzimeve te detyruara.

VIRGJERESHA

Jeta sentimentale e cifteve do jete e qendrueshme dhe do ndiheni mire qe keni dike si partneri juaj ne krah. Beqaret do jene pasionante, por ky pasion do i shtyje te krijojne nje lidhje jo te qendrueshme dhe aspak te qete. Tregohuni shume te matur nese nuk doni qe te vuani. Do iu duhet te beni goxha shpenizme te nevojshme sot dhe kjo do i trndite pak financat. Beni kujdes!

PESHORJA

Dashuria do kete disa probleme te vogla sot, por do i kaloni sa hap e mbyll syte. Ne mbremje do perjetoni emocione te medha fale nje surprize qe do iu kete pergatitur partneri. Beqaret nuk do mendojne fare per jeten sentimentale sepse do ia kalojne per mrekulli me miqte. Saturni do ndikoje pozitivisht tek financat. Situata do jete me e qendrueshme dhe do shpenzoni pak me shume.

AKREPI

Nese kohet e fundit e keni lene pak pas dore ate qe keni ne krah sot duhet ta shlyeni kete gabim dhe t’i kushtoni rendesine e duhur. Lerini pak menjane angazhimet e tjera dhe merruni me te dashurin tuaj. Beqaret duhet te presin edhe disa dite per te gjetur personin ideal. Financat do jene e mira. Do keni mundesi te kryeni transakionet qe kishit menduar prej kohesh.

SHIGJETARI

Nese jeni ne cift do kete mosmareveshje te medha gjate kesaj dite. Mos beni gabimin te merrni vendime perfundimtare qe do jene ne demin tuaj dhe per te cilat do pendohen shpejt. Te shumte do jene beqaret qe do gjejne shpirtin e tyre binjak. Pergatituni per ndryshime ne jeten tuaj. Financat nuk do jene te keqija. Ato edhe mund te permiresohen nese ju tregoheni te matur me shpenzimet.

BRICJAPI

Duke filluar qe sot do i merrni gjerat me seriozisht ne jeten ne cift dhe do mendoni ta coni me tej lidhjen. Gjithcka mund te ndryshoje per mire per ju. Beqaret do kene vecse aventura te kendshme por qe nuk do kene asnje te ardhme te sigurt. Ne lidhje me financat duhet thene se do jeni me te vendosur ta permiresoni situaten. Me pak mund do ia dilni mbane me sukses.

UJORI

Dashuria e cifteve do shkoje mire sot. Do flisni hapur me partnerin dhe do rregulloni idas gjera te lena pezull. Sinqeriteti do ezistoje nga te dyja krahet. Takimet e beqareve do jene te shumta gjate kesaj dite, por njeri do jete me i vecanti nga te gjithe. Mos e humbni kete mundesi. Influenca e yjeve tek financat do jete poztive. Ne dini t’i organizoni mire te ardhurat do keni

arritje.

PESHQIT

Nje fllad i lehte pasioni do fryje sot ne jeten tuaj ne cift dhe do kaloni momente te mreullueshme prane te dashurit te zemres suaj. Shfrytezojeni cdo sekonde sikur te ishte e fundit. Beqaret do kene fat ne dashuri dhe do takojne persona interesante dhe te vecante. Konfigurimi i yjeve do jete pozitiv per financat. Megjithate kjo nuk do te thote qe ju te shpenzoni kuturu.