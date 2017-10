Horoskopi juaj për sot, 10 tetor 2017

Dashi

Jeta juaj ne çift do shkoje me se miri gjate kësaj dite. Nuk do e kritikoni me atë qe keni ne krah dhe do tregoheni me te dashur me te. Beqaret do e kenë gjithë kohës mendjen tek krijimi i një lidhjeje dhe do harrojnë te bëjnë gjithçka tjetër. Kujdes, mos u shkëputni nga realiteti. Ne planin financiar do keni fat me shumice dhe do jeni me te organizuar se me pare.

Demi

Dita e sotme nuk do jete aspak problematike për ata qe janë ne një lidhje. Do kujdeseni mjaft për njeri-tjetrin dhe do hapni rruge kur ai te tregohet pak me kokëfortë. Beqaret nuk duhet te dëgjojnë vetëm zemrën sepse do gabojnë. Merkuri do jete planeti me i favorshëm për sektorin e financave, megjithatë lojërat e fatit duhen shmangur. Situata do jete e qëndrueshme.

Binjaket

Marrëdhënia me partnerin tuaj do jete shume e ngrohte gjate kësaj dite. Do flisni hapur për gjithçka dhe do bashkëpunoni me te. Nuk ka asnjë rrezik për tension apo debate. Ju beqare nuk duhet te ndryshoni asgjë nga karakteri juaj për te bere për vete një person. Ne planin financiar nuk duhet te rrezikoni shume për te rritur te ardhurat sepse mund ta përkeqësoni situatën.

Gaforrja

Fati do jete me ju ne sektorin e dashurisë. Çdo gjë do shkoje ashtu si ju keni dashur prandaj do ndiheni te plotësuar. Edhe ata qe kane pasur disa mosmarrëveshje do i zgjidhin sa hap e mbyll sytë. Beqaret do kenë një takim vendimtar dhe mjaft emocionues. Financat do jene me te qëndrueshme se kurrë dhe nuk pritet as problemi me i vogël. Beni ndonjë shpenzim me tepër nëse doni.

Luani

Jupiteri do jete planeti qe do merret me se shumti sot me jetën tuaj sentimentale dhe do ua beje atmosferën me te ngrohte dhe entuziaste. Ka shume gjasa qe edhe ata qe kishin menduar t’i jepnin fund lidhjes se gjate te pajtohen dhe te rikthehen bashke. Beqaret duhet te tregohet te matur me ftesat qe do iu bëhen. Ne planin financiar shmangni investimet e tejskajshme.

Virgjeresha

Ambienti yjor nuk do favorizoje bashkëpunimin ne jetën tuaj ne çift. Do debatoni here pas here me atë qe keni ne krah dhe asnjeri pre jush nuk do hape rruge. Beqaret do jene te rezervuar dhe nuk do pranojnë çdo ftese qe do iu behet. Ne planin financiar nuk duhet te bëni çmenduri sepse do keni probleme shume te mëdha. Shpenzoni me kujdes!

Peshorja

Qe sot do filloje te ndryshoje rrjedha e jetës suaj ne çift. Do mendoheni mire para se te flisni dhe do jeni me serioze. Problemet qe keni pasur do i zgjidhni me qetësi. Beqaret do e gjejnë me ne fund personin qe kane ëndërruar gjithmonë dhe do ndihen te plotësuar. Nëse te ardhurat tuaja janë modeste mos tentoni te bëni shpenzime marramendëse për gjera qejfi.

Akrepi

Dite paksa e vështirë kjo e sotmja për jetën sentimentale te çifteve. Nuk do kuptoheni me njeri-tjetrin dhe here pas here do debatoni. Beqaret do kenë disa takime, por ai qe do ndodhe ne orët e mbrëmjes do jete me interesanti. Shfrytëzojeni sa te mundni! Ne planin financiar nuk do keni vështirësi te mëdha megjithatë duket te tregoheni te matur me çdo shpenzim.

Shigjetari

Tregohuni me te kuptueshëm sot me atë qe keni ne krah dhe toleroni pak me tepër. Edhe ai do beje çfarë te jete e mundur qe te bashkëpunojë me ju. Beqaret nuk duhet te mbyllin sytë dhe te ecin drejt te panjohurës sepse do lëndohen se tepërmi. Ne planin financiar duhet te vendosni rregull sa me shpejt sepse përndryshe do keni probleme edhe me te mëdha.

Bricjapi

Mos lejoni askënd te ndikoje tek jeta juaj ne çift dhe te sjelle turbullira te mëdha sepse nuk do dilni kollaj nga tuneli i erret ku do futeni. Edhe beqaret nga ana tjetër duhet te tregohen largpamës dhe jo te krijojnë një lidhje sa për t’u kënaqur për momentin. Fatmirësisht me financat do keni fat dhe do mund te realizoni transaksione te rëndësishme.

Ujori

Dite e bukur dhe e mbushur me momente te lumtura kjo e sotmja. Shfrytëzojeni sa me shume te mundeni dhe shprehini ne çdo moment ndjenjat. Beqaret do jene me optimiste dhe nuk do e humbin shpresën deri ne sekondën e fundit. Ndikimi i planetëve ne planin financiar do jete i dyzuar. Tregohuni te arsyeshëm dhe mos hidhni asnjë hap pa qene te sigurte.

Peshqit

Me ne fund pasioni ne çift do rizgjohet dhe emocionet qe do përjetoni do jene te njëpasnjëshme. Do jeni te buzëqeshur dhe te lumtur gjithë ditën. Beqaret nuk duhet te ëndërrojnë shume për dike qe do takojnë sepse do zhgënjehen shpejt. Për te stabilizuar financat besojini vetëm vetes dhe specialisteve. Miqtë nuk do mundeshin t’iu ndihmonin dot.