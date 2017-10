Goditja e familjeve mafioze, SHBA ka një plan për Shqipërinë

Ka bërë shumë bujë në politikën, median dhe shoqërinë shqiptare, deklarata e ambasadorit amerikan, Donald Lu dy ditë më parë. Lu ka folur për katër klane kriminale dhe 20 familje mafioze që kontrollojnë operacionet kriminale në Shqipëri.

Po cili do të ishte plani i SHBA për Shqipërinë, për të luftuar familjet mafioze, për të cilat ambasadori ka folur në mënyrë të qartë?

E vërteta është se tashmë ekziston një marrëveshje mes SHBA dhe Shqipërisë, në fokus të të cilës është goditja e krimit të organizuar. Kjo marrëveshje, në kushtet e saj parashikon që SHBA do të ofrojë pajisje dhe ekspertë për të luftuar të gjitha format e krimit në Shqipëri. POr ajo nuk ndalet me kaq. Amerikanët do të testojnë zbatimin e marrëveshjes dhe vullnetin e autoriteteve shqiptare në luftën kundër krimit, dhe këto do të jenë parakusht për ofrimin edhe të asistencës financiare.

“Programi për zhvillimin e Sektorit të Drejtësisë Penale do të sigurojë asistencë për institucionet kryesore të drejtësisë penale të Shqipërisë, zyrtarët e antikorrupsionit dhe agjencitë mbështetëse për të forcuar kapacitetin e Shqipërisë për të luftuar të gjitha format e krimit, në veçanti duke u fokusuar në përmirësimin e efektivitetit dhe cilësisë së procedimeve penale dhe forcimin institucional në këtë kuadër”, thuhet në marrëveshje.

Qëllimi i kësaj marrëveshjeje me SHBA është forcimi i sektorit shqiptar të drejtësisë penale, institucioneve dhe zyrtarëve të tij, në mënyrë që të përgjigjet për të gjitha llojet e krimit, me fokus të veçantë në korrupsionin dhe krimin e organizuar…”.

Dihet se lufta ndaj krimit dhe korrupsionit në nivelet më të larta është dhe një prej kushteve më të rëndësishme për anëtarësimin në BE.

Pesë komponentët e marrëveshjes mes SHBA dhe Shqipërisë janë rritja e kapacitetit të prokurorëve dhe hetuesve për të luftuar krimet e organizuara, korrupsionin dhe format e tjera të aktiviteteve kriminale, zhvillimi i një sistemi të drejtësisë penale nëpërmjet legjislacioneve të përmirësuara, asistenca për gjyqësorin, rritja e aksesit të qytetarëve në drejtësi si dhe monitorimi i zbatimit të reformave gjyqësore dhe mbikëqyrja për Vetingun.