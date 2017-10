E vërteta interesante e ndërtimit të Sagrada Família, në Barcelonë

Ndërtimi i kësaj kishe të famshme filloi shumë kohë më parë, në vitin 1882. Sipas llogaritjeve të bëra nga krijuesi i saj, Antoni Gaudi, ndërtimi do të kërkonte 3-4 shekuj duke përdorur teknologjinë e disponueshme në fund të shekullit të 19-të. Në përputhje me një vendim të atyre që drejtojnë projektin, do të financohet ekskluzivisht përmes donacioneve të bëra nga famullitë e zakonshme – një arsye tjetër pse është dashur kohë kaq e gjatë për ta përfunduar. Fatmirësisht, duke përdorur teknologjinë e sotme, ndërtimi do të përfundojë deri në vitin 2026 – pothuajse 100 vjet pas vdekjes së arkitektit gjenial. / Bota.al