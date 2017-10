E premte, 6 tetor – Lajmet nga Shqipëria, deri në orën 13.00

ALARMI – Një valixhe e dyshimtë është gjetur pranë ambasadës amerikanë në Tiranë. Ambasada ndodhet në rrugën e Elbasanit e cila është një nga zonat më të populluara të kryeqytetit, duke qenë se ka edhe një prezencë të madhe studentësh.

VETTINGU – Shefja e Operacionit Ndërkombëtar të Monitorimit, Genoveva Calavera, në një takim me krerët e institucioneve të Vettingut, ka thënë se efektet e tij do të ndihen shumë shpejt.

“Der Superalbaner”. Kështu e ka quajtur ambasadorin amerikan në Shqipëri, Donald Lu, e përditshmja zvicerane “Basler Zeitung”, duke përmendur deklaratat e tij të forta, ku po përmend me emra kriminelët në Shqipëri.

KOTZIAS – “Shqiptarët dëgjojnë muzikën tonë, hanë sufllaqet tona, e pastaj na shajnë gjithë ditën’, ka deklaruar ministri i Jashtëm i Greqisë, Kotzias në një intervistë për televizionin “Star”.

DEKLARATA KRYEMADHI – Kryetarja e Lëvizjes Socialiste për Integrim, Monika Kryemadhi e ftuar në “360 Gradë” nga Artur Zheji ka bërë një deklaratë të fortë. Ilir Meta, sipas saj, firmosi dekretin e qeverisë së krimit dhe drogës.

PROTESTA HIMARE – Ministrat Damian Gjiknuri dhe Mirela Kumbaro janë pritur me protesta nga banorët e Himarës, edhe pse, sot parashikohet të mbërrihet në një marrëveshje konkrete, në lidhje me banesat që do të shemben në kuadër të planit të shëtitores së bregdetit.

REVOLTA E ADMINISTRATES – Amullia në administratë, disa institucione shprehin “revoltë” në lidhje me strukturat e reja të miratuara nga qeveria. Dy të parat, Drejtoria e Standartizimit dhe ajo e Akreditimit janë shprehur kundër bashkimit.

PROSTITUCIONI – Prokuroria e Vlorës sekuestron 3 apartamente me vlerë 200 mijë euro. Dyshohet se janë blerë me para prostitucioni. Sipas prokurorisë, shetëtsja E.R., që i kishte në pronësi, ka kryer veprimtari prostitucioni në Belgjikë.

Lajmet e orës 10.00

RAMA DEKLARATA. Opozita mbron shkelësit, ne qytetarët. Ky është postimi i sotëm në rrjetet sociale i Kryeministrit. Në Tëitter, Rama shkruan: “Opozita front në mbrojtje të INFORMALITETIT👎Ne mbrojmë njerëzit e zakonshëm👍Asnjë biznes pa TVSH = FUND mashtrimit me lekët e popullit”.

ZEVENDESMINISTRAT. “Rama 2”, ditën e shtunë, gjatë Ansamblesë, zyrtarizohen emrat e zëvendësministrave. Ministria e Brendshme do të ketë katër zëvendës-ministra.

BASHA MEA CULPA. Për herë të parë, kreu i opozitës Lulzim Basha pranoi se përgjegjësia për rezultatin e zgjedhjeve të 25 qershorit, ishte e tija. “Përgjegjësia kryesore për rezultatin e zgjedhjeve natyrisht i takon kryetarit, më takon mua. Unë e kam bërë këtë proces analizë, sepse nuk mund t’i ikja, edhe gjatë procesit të zgjedhjes për Kryetar të PD.

DESHTIMI. Qeveria shqiptare ka realizuar vetëm 39.3 % të projekteve të parashikuara, për gjashtëmujorin e parë të vitit 2017, në kuadër të plotësimit të kushteve për avancimin në rrugën e integrimit në Bashkimit Evropian, sipas Raportit të Ministrisë së Integrimit Europian.

AKSIONI. Si në filma. Një agjent i infiltruar i policisë ka qenë kyç në pëfundimin e një operacioni anti- drogë, ku Policia e Shkodrës ka arrestuar një shpërndarës kokaine në zonën e Pedonales. Në prangat e policisë ka rënë shpërndarësi i lëndës narkotike Blerim Harusha.

INFORMALITETI. Bizneset e mëdha shprehin shqetësimin për aksionin kundër informalitetit. Në një aktivitet të Dhomës amerikane të Tregtisë, përfaqësues të bizneseve janë shprehur se aksionet e tatimorëve “bëhen të dhunshme”.

MARATONA. Në 15 Tetor, Tirana do të presë për vitin e dytë radhazi “Gjysmë maratonën”, aktivitetin më të madh sportiv të zhvilluar ndonjëherë në Shqipëri

KOMBETARJA. Sot në mbrëmje, kombëtarja e Shqipërisë do të luajë me Spanjën. Në deklaratën e fudnit para ndeshjes, traineri Panuçi ka deklaruar se “nuk kemi ardhur këtu për të qënë viktima të Spanjës.Kemi respekt për kundërshtarët pasi kanë një ekip shumë të mirë. Do të bëjmë gjithçka për t’ua vështirësuar jetën”. / Bota.al