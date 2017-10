Cili prej këtyre do të pësojë aksident i pari? Përgjigja zbulon një tipar të personalitetit tuaj

Shpesh, ne mendojmë se e njohim veten mirë, megjithatë, ndonjëherë zbulojmë një aspekt të personalitetit tonë që nuk e njihnim.

Shikoni me kujdes këtë figurë. Ajo tregon katër miq duke ecur përgjatë një trotuari, duke përshëndetur, por të gjithë kanë pranë një rrezik të menjëhershëm. Ndërsa është e qartë se të katër do të kenë një aksident herët a vonë, pyetja është se kush mendoni që do të ketë problem në fillim? Përgjigja që zgjidhni do të na japë një vështrim mbi personalitetin tuaj.

Mos harroni, nuk ka të drejtë dhe të gabuar në këtë përgjigje, është vetëm mënyra se si e perceptoni botën!

A

Jeni një tip që shëroheni prej natyrës dhe jeni në kontakt me emocionet e brendshme. Jeni shumë të mençur dhe njerëzit vijnë shpesh tek ju me problemet që kanë. Jeni lider shumë i mirë dhe mik po kaq i mirë – i dëgjoni problemet e të tjerëve dhe ofroni zgjidhje për to. Jeni tip që ndihmoni të varfërit dhe ata në nevojë. Jeni një udhërrëfyes, filozof dhe mik për të gjithë ata që kanë nevojë. Çfarë ju pëlqen? Trëndafilat e kuq, pranvera dhe celulari.

B

Ju jeni një person jashtëzakonisht praktik, që nuk pëlqeni ndërlikimet në jetë. Keni një mënyrë jetese të thjeshtë, por shpirtërore dhe jeni tip vëzhgues dhe realist. Kjo nuk do të thotë se jeni narcisist; ju pëlqen të argëtoheni, por brenda kufijve tuaj. Ju pëlqejnë ta merrni çdo ditë ashtu si vjen dhe nuk doni të hyni shumë thellë në shumë çështje. Çfarë ju pëlqen? Sallone bukurie noti dhe Vjeshta.

C

Ju jeni një person inteligjent, që nuk i pëlqen të largohet nga puna gjysmë e përfunduar. Çfarëdo që të filloni, e përfundoni. Nuk ju pëlqen të mbani mendjen në gjëra që janë vjetëruar ose të shëmtuara dhe ju pëlqen të mbani sytë nga e ardhmja. Ju jeni të mirë për të bindur njerëzit dhe gjithmonë mendoni për mënyrat për të kontribuar me ofertën tuaj në shoqëri – mund të bëheni udhëheqës i madh apo politikan. Çfarë ju pëlqen? Futboll, verë dhe gjëza.

D

Ju jeni jashtëzakonisht krijues! Mendja juaj funksionon në një platformë unike dhe nuk ju pëlqejnë gjërat e vjetra. Ju merrni pjesë në gjithçka që është e pazakontë. Ju sjellni ide të freskëta në tavolinë dhe do të dilnit mië në zanate që stimulojnë aftësitë tuaja kreative si poet, muzikant dhe të ngjashëm me këta. Ju pëlqen shpejtësia në jetën tuaj dhe ju jeni gjithmonë në vëzhgim për mundësi të reja dhe emocionuese. Çfarë ju pëlqen? Puplat, dimrit dhe gjërat e kuqe. / Bota.al