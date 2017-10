5 majmunë dhe një shkallë. Eksperimenti social më i famshëm

Një grup shkencëtarësh vendosën pesë majmunë në një kafaz, dhe në mes, një shkallë me një banane në majë.

Çdo herë që një majmun ngjitej në shkallë, shkencëtarët u hidhnin pjesës tjetër të majmunëve ujë të ftohtë.

Pas një kohe, çdo herë që një majmun ngjiste shkallën, të tjerët e tërhiqnin poshtë dhe e rrihnin.

Pas një kohe, asnjë majmun nuk guxonte të përpiqej të ngjitej në shkallë, pavarësisht sa i madh ishte tundimi.

Shkencëtarët më pas vendosën të zëvendësojnë një nga majmunët. Gjëja e parë që bëri ky majmun i ri ishte të përpiqej të ngjitej në shkallë. Menjëherë, të tjerët e tërhoqën poshtë dhe e rrahën.

Pas disa rrahjeve, majmuni i ri mësoi që kurrë të mos ngjitej në shkallë, megjithëse nuk kishte ndonjë arsye të qartë, përveç rrahjeve.

Majmuni i dytë u zëvendësua nga një i tretë, dhe e njëjta gjë ndodhi. Majmuni i parë mori pjesë në rrahjen e majmunit të dytë. Një majmun i tretë u ndryshua dhe e njëjta gjë u përsërit. Majmuni i katërt u ndryshua, duke ndodhi sërish e njëjta gjë, para se edhe i pesti të zëvendësohet më në fund.

Tashmë kishte mbetur ishte një grup prej pesë majmunësh që – pa marrë asnjëherë një dush me ujë të ftohtë – vazhdonin të rrihnin çdo majmun që përpiqej të ngjitej në shkallë.

Nëse do ishte e mundur që të pyeteshin majmunët, përse rrihnin këdo që përpiqej të ngjitej në shkallë, përgjigja e tyre, nëse do të mund të flisnin, me siguri do të ishte: “Nuk e di. Kështu është bërë gjithmonë”.

Në gjuhë, kjo është shprehja më e dëmshme që ekziston… / Bota.al