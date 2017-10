Këngëtari britanik Sam Smith pranon se është në një lidhje me aktorin e serialit “13 Reasons why

Këngëtari i njohur britanik, Sam Smith është rikthyer sërish, pas një mungese të gjatë dhe me lajme të reja.

Pak kohë më parë ai ka publikuar këngën “Too Good At Goodbyes” dhe ka lajmëruar se së shpejti do të publikojë albumin “The Thrill Of It All”.

Mbrëmjen e djeshme Sam ka qenëi ftuar në emisionin “The Ellen DeGeneres Shoë” me moderatoren Ellen.

Ku dhe është shprehur se për të sjellë një album të ri i duhet “të puthë pak më shumë çuna”.

I pyetur nga moderatoria se në qofte se ishte single ai u përgjigj “Jo, nuk jam më single”, “Është shumë e çuditshme të publikosh një album e të jesh single sepse kur nxorra ‘In The Lonely Hour’ isha shumë i vetmuar. Ama, tani po këndoj për një djalë tjetër dhe është një ndjenjë shumë e mirë. Në këtë album do të jenë nja 4 a 5 këngë për të, pjesa tjetër është për njerëzit në përgjithësi”

Me këte përgjigje ai ka pranuar se është në një lidhje me aktorin e serialit “13 Reasons why” Brandon Flynn.

https://www.youtube.com/watch?v=fFIvrelBpMc