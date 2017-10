18 ushqimet që ju mbushin me energji dhe luftojnë sëmundjet

Portokallet e kuq super antioksidantë

Ekzistojnë disa lloj ushqimesh, që shërbejnë për të rikuperuar energji, pa patur frikën e shëndoshjes. Portokallet e kuqe siçiliane, furnizojnë trupin e njeriut me ujë dhe minerale, tejet të domosdoshme për prodhimin e energjisë (magnezit) dhe funksionimin e muskujve dhe nervave (kaliumi), me një sasi kalorish të papërfillshme (40 kalori/100 g).

Ato janë një laborator kimik në miniatur, falë përmbajtjes së pasur me vitaminën C (50 mg) dhe antocianinat, molekula të veçanta të cilave i detyrohet ngjyra e kuqe e segmenteve që mbrojnë kundër sëmundjeve dhe akumulimit të yndyrës trupore:Antocianinat reduktojë faktorët e rrezikut për sëmundjet kardiovaskulare, ulin presionin arterial, koleksterolin e “keq”, kufizojnë inflamacionet dhe rritin elasticitetin e enëve të gjakut”-shton Çinsia Ferraris, dietiste nga Pavia dhe bashkë-autore e blogut dietista-online.it.

Manaferrat, energjia që vjen nga Tibeti

Me origjinë nga Tibeti, ato kanë një fuqi të lartë energjitike dhe ngopëse. Janë të pasura me antioksidantë që ndihmojnë në forcimin e sistemit imunitar:100 gramë manaferra të thata përmbajnë 50 miligram kalium, 14 g proteina dhe 5 g fibra, vitaminë C, hekur, selen, zink. Doza e rekomanduar:15 gram në ditë, natyrale apo të thata, duke i shtuar kos ose drithëra.

Banania, mbretëresha e muskujve

Një banane përmban një sasi të jashtëzakonshme të sheqerit dhe kaliumit, minerale thelbësore për funksionimin e duhur të nervave dhe muskujve:në mungesë të kaliumit, muskujt dhembin dhe janë të dobët. Është një ushqim shumë i mirë për të frenuar oreksin, për shkak të efektit të saj ngopës. Banania ka veti antidepresante, për shkak të prezencës të aminoacidit triptofanit që trupi e shndërron në serotoninë, hormonin e humorit të mirë. Përveç kësaj, kaliumi nxit përqëndrimin, vëmendjen dhe kujtesën.

Brokoli, shumë proteina dhe vitaminë C

Një filxhan brokoli, siguron të njëjtat proteina të një filxhani misër apo oriz, por me më pak se një e tretën e kalorive (vetëm 24/100 g). Brokoli, ashtu si anëtarët e tjerë të familjes së lakrës, përmban të njëjtën sasi të vitaminës C si portokalli, siguron sasi të mëdha të kaliumit, hekurit dhe kalciumit, dhe janë të pajisura me veti të spikatura mbrojtëse kundër sëmundjeve kancerogjene. Gjithashtu ndikojnë në reduktimin e stresit, dhe kanë një fuqi të madhe

ngopëse falë përmbajtjes së fibrave.

Drithërat integrale, kur pjesa më e mirë është lëvorja

Drithërat janë një burim i mirë i sheqernave komplekse me çlirim të ngadaltë, dmth ato ushqyese nga të cilat marrim glukozën, bazën e energjisë tonë. Zgjidhni vetë mes grurit, elbit, orizit dhe thekrës; e rëndësishme është të jenë integrale! Në fakt gjatë rafinimit, eleminohen ushqyesit themelorë:vitaminat, mineralet (kalciumi, fosfori, magnezi), proteinat, fibra dhe yndyrnat “e mira”. Përfitimet nga drithërat integrale rrjedhin nga substancat që përmbahen brendësi të drithit: fenolet, vitaminat dhe mineralet. Të konsumuara në mëngjes, ato na ngopin për një kohë të gjatë dhe ofrojnë të gjithë elementët energjike që ju duhen.

Çokollatë… megjithatë e shkrirë…

Ajo përftohet nga përzierja e kakaos, sheqerit dhe qumështit. Është shumë energjike në sajë të pranisë së teobrominës, një molekulë psikoaktive e ngjashme me kafeinën. Përveç kësaj, ul presionin e gjakut, rregullon nivelin e kolesterolit, përmirëson elasticitetin e enëve dhe rrjedhshmërinë e gjakut. Duke pasur parasysh fuqinë e lartë energjike, rekomandohet të konsumohen një ose dy copa të vogla në ditë, veçanërisht për sportistët. Konsumi i rregullt i 30-40 gr në ditë, ekuivalente me dy copa, ka një efekt mbrojtës ndaj zemrës dhe arterieve, por çokollata duhet të jetë e shkrirë të paktën në masën 70 përqind; qumështi ka vetitë e keqe të kapjes së molekulave mbrojtëse, duke i bërë ato të paefektshme.

Shafrani, i përsosur për parandalimin e kancerit

Vetitë e tij të mahnitshme anti-kancer janë të mirënjohura, me më shumë se 400 studime shkencore që e konfirmojnë këtë, por shafrani i Indisë është një dhuratë nga perëndia kundër një listë të gjatë sëmundjesh: neurodegjenerative, kardiovaskulare, inflamatore, diabetit, artriteve reumatoide.

Kohët e fundit, u zbulua se ai gjithashtu ka një efekt antidepresant dhe energjik. Mjaftojnë vetëm disa lugë në ditë për t’u shpërndarë në enë apo në centrifuga. Shafrani, përbërësi aktiv, ka një veprim antinfiamator, përmirëson sasinë e sheqerit në gjak tek diabetikët dhe prodhon kolesterolin e “mirë” në kurriz atij të “keq”. Shoqërojeni me piperin e zi, pasi përforcon veprimin e tij.

Me frutat e pyllit nuk plakesh kurrë

Me një racion luleshtrydhesh prej 150 gr, mbulohet kërkesa e përditshme për vitaminën C, e cila stimulon sistemin imunitar, lehtëson thithjen e hekurit, dhe ndërhyn në sintezën e disa neurotransmetuesve, dhe në fund të fundit furnizon me energji të re. Boronica, rrushi pa fara, mjedra dhe manaferrat, janë ndërkohë edhe një burim i pasur i kaliumit (thelbësor për prodhimin e energjisë së aktivitetit muskular), antocianinës dhe tanininës, të gjitha molekula kundër plakjes dhe kancerit.

“Luleshtrydhet përmbajnë një sasi të bollshme të fizetinës, një flavonoid që ka veti anti-kancer, dhe që duket se mbron neuronet nga efektet e ishemisë, demencës dhe humbjes së kujtesës. Është vërejtur se konsumimi i përditshëm i luleshtrydhes gjatë periudhës së pjekjes, dmth nga maji deri në korrik, çon në një ulje të qëndrueshme të gjendjes inflamatore.

Frutat e thata, omega 3 edhe pa konsumuar peshk

Mjafton një grusht arra, lajthi, fistikë, bajame, kikirikë apo arra pishe për t’u ndjerë më mirë, fizikisht dhe mendërisht. Për shkak të përmbajtjes së vitaminave, omega 3 dhe yndyrnave të mira (8 arra do të përmbushnin kërkesën mesatare ditore), minerale dhe polifenole, janë shtesa të vërteta natyrore. Megjithatë kujdes, mos e veproni, pasi ato janë bomba të vogla kalorike; racioni maksimal ditor deri në 30 g, është i barabartë me:8 arra, 25 bajame, 32 lajthi, 54 fistikë… për të mos u konsumuar të gjitha së bashku!

Farat që përmbajnë vaj i bëjnë mirë prostatës

Rekomandohen të konsumohen sa për të thyer urinë, duke ia shtuar në mëngjes muslisë ose si një piper për sallatrat dhe pjatat e tjera të para, për shkak të fuqisë së tyre të lartë të ngopjes. Një lugë gjelle me fara jep 1.7 gr omega 3, yndyrna të mira që i bëjnë mirë zemrës, duke mbuluar edhe nevojat e përditshme. Farat e susamit kanë kalcumit, ato të kërpit proteina, farat e kungullit përmbajnë proteina, minerale dhe pak fibra. Mos e harroni asnjëherë:ulin kolesterolin e keq dhe lehtësojnë simptomat e një prostate të zmadhuar.

Guarana, energjia që vjen nga Amazona

Kjo bimë me origjinë nga pyjet e Amazonës në Brasil, ka veti të mëdha energjike të ngjashme me ato të kafes, zbut urinë, vepron në sistemin nervor dhe është efektive në përmirësimin e përqëndrimit, kujtesës dhe reagimit. Që prej momentit kur përbërësit e tij absorbohen më ngadalë se sa kafeina, është më efektiv për një kohë të gjatë sesa kjo e fundit. Mos e teproni:ashtu si kafeja, mund t’iu shkaktojë ankth dhe çrregullime të gjumit.

Bishtajat me makaronat, janë si një biftek

Qiqrat, fasulet, thjerrëzat, bizelet dhe soja janë një vakt i mirë ushqimor. Burime të proteinave bimore, duhen përfshirë në dietën tuaj ushqimore 3-4 herë në javë, mundësisht të shoqëruara me makarona ose oriz. Në fakt, kombinimi proteina-drithëra, mundëson marrjen e një sërë aminoacidesh, të krahasueshme me ato me origjinë shtazore.

Molla, sheqeri për përdorim të menjëhershëm

Një mollë e konsumuar para një stërvitje, mund të sigurojë dozën e duhur të sheqerit të gatshëm për t’u përdorur. Molla përmban dy komponentët themelorë:kuercetina dhe antocianina, me vetitë të shquara mbi shëndetin. Këshilloheni që mollët t’i konsumoni me lekurë, për të marrë një dozë të mirë fibrash, të domosdoshme për të rregulluar florën e zorrëve.

Mjaltë për të rimarrë energji pas aktiviteteve sportive

Mjalti rrit rezistencën fizike, ndaj dhe është i përshtatshëm për rikuperimin e energjive pas aktiviteteve sportive. I holluar me ujë dhe limon, dhe i konsumuar para dhe pas ushtrimeve fizike, ai ndihmon në ritifimin e energjive të humbura. Përveç kësaj, një lugë çaji mjaltë përmirëson përqëndrimin, ndihmon tretjen dhe ngadalëson plakjen në sajë të polifenoleve që luftojnë radikalet e lira, molekulat që sulmojnë indet.

Speci djegës, ideal për djegien e yndyrnave dhe kurë kundër dhimbjes

Është një burim i madh energjie, shumë i dobishëm në rastet e dobësisë fizike. Ajo që “ndez” gojën është kapsaicina, një substancë që është një djegëse e shkëlqyer e yndyrnave. Speci djegës ka efekt anti-bakterial, dhe kapsaicina heq dhimbjen e kokës në rastin e migrenës. Ai është anti-inflamator, kundër ftohjes, ndihmon në zhbllokimin e hundëve, tretjes dhe parandalon çrregullimet në zorrë.

Kuinoa, ushqimi për astronautët

Për shkak të proteinave të saj, bollëkut në minerale, fibra dhe vitamina, NASA e ka përfshirë në dietën ideale të astronautëve. I konsideruar si një superushqim i vërtetë, Kuinoa, një pseudoçereal, ka një përmbajtje të lartë proteinash me cilësi të mirë (14 g/100 g) dhe është e pasur me aminoacide thelbësore:ka dyfishin e lisinës në krahasim me drithërat e tjera. Së bashku me bishtajoret, është një zëvendësuese e shkëlqyer e mishit.

Bari Mate: më pak uri, me shumë kthjelltësi

Kjo bimë me origjinë nga Amerika e Jugut e pasur me polifenole, minerale (kalcium, hekur, fosfor) dhe vitamina (C dhe B1), konsumohet në formën e çajit, dhe është përdorur si një energjizant në sport dhe tek dietat e dobësimit, pasi është një frenues i fuqishëm i oreksit. Ajo përmban mateina, e ngjashme me kafeinën, por është më e ngadaltë me çliriminnë trup, ndërsa nxit vëmendjen. Në çdo filxhan me ujë, hidhni një lugë të plotë kuzhine plot me gjethet e bimës Mate.

Xhinxheri zhduk migrenën

Provojeni të freskët, të bashkuar me portokall të kuq dhe mollë:do t’iu japë shumë energji dhe stabilizon stomakun! Xhingeri, i njohur për vetitë e tij kundër të vjellave, është gjithashtu një anti-inflamator i fuqishëm. I pasur me vitaminën C, xhinxheri është një burim i shkëlqyer i antioksidantëve. Ai stimulon funksionimin e trurit, ndihmon në luftën kundër migrenës, dhe është një zëvendësues në trajtimin e sëmundjeve që shkaktohen nga ftohja. Në kuzhinë, mund të përdoret i kombinuar me mishin dhe peshkun, dhe i aromatizuar me salcëra të ndryshme. /bota.al