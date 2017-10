10 persona të famshëm që lanë famën për të kryer punë të zakonshme

Geena Davis: Aktiviste Sociale

Geena e la aktrimin në vend të dytë që të rriste prezencën e karakterit femëror në media. Aktorja themeloi Institutin Geena Davis mbi Gjininë në Media. Edhe pse fokusi kryesor i Davis është aktivizmi, aktorja i riktheht herë pas here aktrimit si në vitin 2014 ku mori pjesë në “Greys’s Anatomy” apo ne 2016 me “The Exorcist”.

Kevin Jonas: Sipërmarrës



Një vit pasi banda muzikore “The Jonas Brother” u nda, Kevin vendosi të provojë veten e tij si kontraktues. Në të njëjtën kohë ai u bë bashke-CEO në një kompani marketimi dhe partner i një faqeje popullore internet që kishte të bënte me një aplikacion për shpërndarjen e videove. Kështu që në parim, Kevin tanimë është pjesë e botës së ‘startup-eve’.

Nikky Blonsky: Kozmetikologe



Pasi u shfaq në filmin “Hairspray” dhe në serialin “Huge”, Nikki e la Hollivudin dhe punoi në një dyqan këpucësh në Nju Jork. Më vonë ajo vendosi të ndiqte karrierën si kozmetikologe dhe u punësua në një sallon bukurie. Në 2013 ajo iu rikthye aktrimit për një kohë të shkurtër në serialin “Smash”. Më vonë në 2017 ajo u shfaq në filmin “Dog Years”.

Gene Hackman: Shkrimtar



Gene Hackman pati një karrierë tmerrësisht të suksesshmë si aktor dhe fitoi shumë çmime. Në qershor të 2014 Hackman deklaroi se do të dilte në pension. Por kjo nuk e ndaloi ish aktorin që të shkëlqente në një fushë tjetër. Hackman është bashkëautor i 3 novelave historike me arkeologun Daniel Lenihan.

Vanilla Ice: Rimodelues Shtëpish



Në 1990 Vanilla Ice ishte në krye të klasifikimeve me hitin e tij “Ice Ice Baby”. Por për shkak të problemeve të tij personale ai filloi të ndryshonte shpesh shtëpi. Në 2009 ai shkëlqeu në emisionin televiziv “The Vanilla Ice Project” në të cilin ai rinovonte shtëpi. Ai publikoi edhe nje guidë për pasuritë e patundshme, si tia dalim mbanë blerjeve dhe ndryshimit të shtëpive.

Hayden Christensen: Fermer



Pasi mori pjese në filmin “Star Wars” atij iu ofruan shumë mundësi, por ai i refuzoi të gjitha. Ai zgjodhi të blinte një tokë në Ontario, Kanada, dhe filloi të punontë në fermën e tij. Me vonë ai hapi një kompani veshjesh, nisi një kompani prodhuese dhe aktroi në filmin “First Kill” në 2017. Mesa duket ai do ti rikthehet industrisë së show bizit.

Chris Owen: Fotograf



Chris Owen kishte nje mal me oferta për të aktruar ne fund të viteve ’90 dhe në fillim të viteve 2000. Roli i tij më i paharrueshëm është ai i “Sherminator” tek filmi “American Pie”. Por shumë shpejt aktori mbeti pa punë. Në 2013 ai u pa duke punuar si kamarier në një restorant. Ai eventualisht u tërhoq dhe tani punon si fotograf.

Dylan Sprouse: Brewmaster (Person që surpevizon procesin e bërjes së birrës)



Dylan Sprouse fitoi famë bashkë më vëllain e tij binjak, Cole, pasi aktruan në filma të tillë si “Big Daddy” dhe në show-n e tyre televiziv “The Suite Life of Zack & Cody”. Tani Dylan bashkë me prindërit e tij kanë restorantin dhe barin e tyre në Williamsburg, Brooklyn ku ai është brewmasteri.

Freddie Prinze JR.: Shef Kuzhine



Të gjithë e njohim Freddie-n nga filmat “She’s All That” dhe “I Know What You Did Last Summer”. Në 2002 ai u martua me Sarah Michelle Gellar. Freddie ka provuar shumë profesione dhe si përfundim vendosi të bëhet shef kuzhine pasi shkruajti dhe librin e tij të parë “Back to the Kitchen”, në vitin 2016.

Jack Gleeson: Student



Pasi personazhi i tij u vra në serialin “Game of Thornes”, Gleenson deklaroi se do ta linte aktrimin: “Ka qënë gjithmonë dicka që unë e kam bërë për argëtim me miqtë e mi ose gjatë verës për qejf. Unë e kam shijuar. Kur ti e bën diçka për të fituar jetesën ndryshon marrëdhënien që ti ke me të. Nuk është se unë e urrej, por thjesht nuk është gjëja që unë dua të bëj.” Ai do të mbarojë vitin e fundit të shkollës dhe më pas të dilpomohet.

marrë nga Bright Side

A.O/Bota.al