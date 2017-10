10 gjëra që duhet t’i dini për ankthin

Meditimi bën mirë. Studimi i fundit që e konfirmon është i vitit 2013, por ka shumë të tjerë: ankthi është në përpjestim të zhdrejtë me aktivitetin e trurit të lidhur me rregullimin njohës. 15 vullnetarë, pa përvoja meditimi, morën pjesë në 4 seanca meditimi, nga 20 minuta secila, duke e reduktuar ankthin me 39% (matjet u bënë me rezonancën manjetike të trurit).