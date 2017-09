Zbulimi: 25 miliardë dollarë për të “blerë” bashkimin. Kaq ishte gati të paguante Gjermania Perëndimore

A mos vdekja e John F. Kennedy solli dështimin e një prej projekteve më të pabesueshëm dhe më të fshehtë të Luftës së Ftohtë?

Ish-kancelari i Gjermanisë Perëndimore, Ludvig Erhard, kërkoi të blinte në vitet 1963-1964 bashkimin e vendit nga Bashkimi Sovjetik, për rreth 25 miliardë dollarë me kursin e kohës, sipas dokumentave më të fundit të nxjerra nga Departamenti i Shtetit i SHBA dhe nga CIA.

Kancelari gjerman, Ludvig Erhard, kishte kërkuar t’i tregonte presidentin amerikan Xhon Kenedi, projektin e tij politik në një takim ballë për ballë, për të cilin data ishte vendosur. Megjithatë në fund, kreu i qeverisë së Gjermanisë Perëndimore, qe në gjendje vetëm t’i bënte nderimet e fundit njeriut më të fuqishëm të Perëndimit…

Kancelari i Gjermanisë kishte projekte shumë ambicioze për vendin e tij. Me një faturë miliarda dollarë dhe me mbështetje nga Amerika, ai shpresonte ta realizonte bashkimin tre dekada më herët se sa ndodhi. Por ngjarja që tronditi një herë e përgjithmonë Amerikën, vrasja e John Kennedy, do të sillte ndryshime epokale që do të ndiheshin kudo në botë.

