Vetëm shoqet mund t’jua thonë këto gjëra

Çdo femër ka nevojë për shoqe të ngushta. Është kënaqësi të kesh në jetë një mashkull të cilit mund t’i thoni gjithçka, por ekzistojnë tema të cilat mund t’i kuptojë vetëm një femër tjetër.

Përveç kësaj, disa kritika, lëvdata dhe këshilla, tingëllojnë krejtësisht ndryshe kur ua thotë një shoqe, sesa kur ato fjalë dalin nga goja e partnerit tuaj.

Dukesh kot fare me ato pantallona

Këtë kritikë padyshim se nuk do ta pranonit edhe aq mirë po të vinte nga i dashuri ose burri. Por kur shoqja ju thotë: “Mos i vish kurrë më ato pantallona”- do ta dëgjoni dhe do ta bëni pikërisht atë. Shoqja do ta dijë t’i japë kah këtij paralajmërimi duke e qartësuar se problemi nuk qëndron te trupi juaj, por te pantallonat e shëmtuara.

Mos ji aq e ndjeshme

Vetëm një femër tjetër mund ta kuptojë lëkundjen hormonale që shpesh sjell deri te lëndimi emocional dhe lotët. Mikesha juaj do t’u tregojë më së miri për fazën të cilën ‘e urrejnë të gjithë’, e përmes së cilës edhe ju kaloni brenda muajit, transmeton Telegrafi.

Nuk je nënë e keqe

Është një lehtësim i madh kur e dini se edhe mikeshat tuaja mundohen me të gjitha fuqitë që të jenë prindër të mirë dhe të suksesshëm. Ndjenja e fajit largohet kur e kuptoni se çdo e dyta femër përjeton të njëjtën dilemë. Prandaj, shoqet tuaja janë aty për të kuptuar turbulencat emocionale në fillet tuaja të të qenit nënë.

Haje atë tortë

Pavarësisht nëse jeni në dietë dhe numëroni çdo ushqim, shoqja do të dijë ta godasë momentin kur thjeshtë keni nevojë për ‘çlirim’ nga numërimi i kalorive. Ndërsa nëse ua sjell një ëmbëlsirë të cilën e dëshironi më së shumti, atëherë shoqëria juaj do të zgjasë përgjithmonë.

Lëre atë qese me patatina

Njëkohësisht, shoqja e mirë do t’u paralajmërojë kur është koha që të hiqni dorë nga patatinat. Nëse parteri juaj do të tentonte t’ua largonte nga dora ushqimin tuaj të preferuar, sipas të gjitha gjasave do ta shikonit shtrembër dhe nuk do të vepronit si thotë ai, por shoqen do ta dëgjoni sepse e dini se ajo ua do të mirën.

Të sjell drekën

Është ndjenjë e këndshme kur shoqet të thonë ‘thirrëm nëse ke nevojë për diçka’, ndërsa është edhe më bukur kur vetë e kuptojnë situatën në të cilën keni nevojë për ndihmë. Qoftë në lidhje me fëmijët tuaj duke i dërguar ata në park dhe duke ju lënë që të përgatiteni lirshëm për udhëtim, ose ju thërrasin sepse e dinë se keni nevojë që t’i qaheni dikujt. Mikeshat e mira nuk presin që t’u thoni se keni nevojë për to, por dinë vetë ta njohin atë moment dhe t’u ndihmojnë pa kërkuar ju. /Telegrafi/