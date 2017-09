“Tre ishim shumë”, tha Diana dhe u divorcuan. Një vit më vonë, Princesha vdiq

Menjëherë pas martesës së famshme të Princeshës Diana dhe divorcit të mëvonshëm me Princin Çarls, Diana e gjeti veten të ngatërruar në një rrjet gënjeshtrash të tabloidëve dhe syve zhbirues të publikut. Në një përpjekje për të sqaruar anën e saj të rrëfimit, Diana ofroi detaje në një seri audiokasetash në maj të vitit 1991. Pasi ia besoi informacionin shokut të saj të ngushtë, dr. James Colthurst, ajo i kishte kërkuar që të shkonte e t’ia dorëzonte pakon me kaseta (me biçikletë) nga Kensington Palace, një gazetari britanik me emrin Andreu Morton. Deri atëherë, publiku në imagjinatën e tij, e mendonte jetën e një princeshesi një përrallë zanash mbretërore, por realiteti u zbulua të ishte shumë larg prej kësaj. Në kaseta, Princesha Diana bën deklaratën e famshme, ku e quante Kamila Parkerin, “njeriu i tretë”…

