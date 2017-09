Thoma Akuini: Pse fizikanët duhet ta lexojnë Biblën dhe priftërinjtë duhet të japin leksione fizike

Duket, në fillim, e çuditshme se mund të marrim mësime nga ai. Akuini ishte një shenjt mesjetar, në momente ngazëllimi për të pasur vizionet e Virgjëreshës Mari. Ai ishte shumë i shqetësuar për të shpjeguar se si engjëjt flasin dhe lëvizin. Dhe prapë…

Ai vazhdon të ketë rëndësi, sepse na ndihmon me një problem që vazhdon të na shqetësojë: si mund ta pajtojmë fenë me shkencën dhe besimin me arsyen. Akuini ishte një filozof dhe një shenjt. Duke refuzuar që të humbasë besimin e tij apo të besonte tepër, ai zhvilloi një kuptim të ri për pozicionin e arsyes në jetën njerëzore.

Kontributi monumental i Akuinit ishte t’i mësonte qytetërimit të Evropës Perëndimore se çdo qënie njerëzore – jo vetëm një i krishterë – mund të aksesojë të vërteta të mëdha kurdo që do të përdorin dhuratat më të mëdha të Zotit për qeniet njerëzore.

Ai theu një bllok në të menduarit e krishterë, pyetjen se si jo të krishterët mund të kënë urtësinë dhe në të njëtën kohë asnjë interes, apo as njohuri për Jezusin. Ai universalizoi inteligjencën dhe zgjeroi mendjen e krishterë ndaj njohjes së gjithë njerëzimit nga të gjitha epokat dhe kontinentet. Bota moderne, për aq sa këmbëngul se idetë e mira mund të vijnë nga çdokush, pavarësisht nga besimi ose prejardhja, mbetet jashtëzakonisht në borxhin ndaj tij.

Thoma Akuini lindi në një familje fisnike në Itali në vitin 1225. Si një i ri, ai shkoi për studime në Universitetin e Napolit dhe aty u njoh me një burim njohurie që sapo po zbulohej: atë të Greqisë së Lashtë dhe autorëve Romakë, të cilët më parë ishin shmangur nga akademikët e Krishterë. Në universitet, Akuini u ndikua gjithashtu nga Domenikanët, një rend i ri i murgjve të cilët, ndyshe nga grupet e tjera, besonin se duhet të jetonin në botën e jashtme, sesa në një manastir.

Kundër vullnetit të familjes së tij Akuini vendosi t’i bashkohej urdhrit. Përgjigja e dyshimtë e familjes së tij ishte ta rrëmbenin dhe ta mbyllnin në një kullë që ishte në zotërim të tyre. Akuini i shkruajti letra dëshpërimi Papës, duke argumentuar çështjen e tij dhe duke u lutur të lirohej. Sidoqoftë, Papa ishte i zënë me çështje politike, kështu Akuini qëndroi i kyçur dhe kaloi kohë duke shkruar letra për murgjit Domenikan dhe duke mbikqyrur motrat e tij.

Sipas një legjende, gjatë kësaj kohe familja e Akuinit arriti deri aty sa t’i ofronin atij një prostitutë të një niveli të ulët me shpresat se do ta largonte atë nga joshja për të qënë murg, por Akuini e nxori atë jashtë me lidhur me shufër hekuri.

Duke parë që nuk po mundeshin të bënin asgjë, më në fund, familja e tij i hapi derën (dhe në sytë e tyre) Akuini iu bashkua urdhrit Domenikan përgjithnjë. Duke përfunduar arsimimin e ndërprerë Akuini shkoi për studime në Univeritetin e Parisit, ku ishte një student jashtëzakonisht i qetë por një autor jashtëzakonisht i pangopur, duke shkruar rreth dyqind pjesë për teologjinë e krishterë në më pak se tre dekada. Librat e tij mbajnë tituj të bukur dhe të çuditshëm: “Summa Theologica”. Ai u bë gjithashtu një mësues jashtëzakonisht popullor dhe me ndikim, dhe me kalimin e kohës mori leje nga udhëheqja Domenikane për të themeluar shkollën e tij në Napoli. I tillë ishte përkushtimi i tij ndaj dijes, edhe në momentin e vdekjes së tij (në moshën 49 vjeçare), mendohet se kishte qënë në mes të dhënies së një komenti të zgjeruar mbi Këngën e Këngëve. Pasi vdiq, ai u varros në Kishën Katolike dhe tani është shenjtori mbrojtës i mësuesve.

Një nga ambiciet themelore intelektuale të Akuinit ishte të kuptonte se si njerëzit mund të dinin se çfarë ishte e drejtë dhe e gabuar – largim nga shqetësimi akademik sepse, si një i krishterë, ai donte të dinte si personat mund të ishin të sigurt se veprimet e tyre do t’u jepnin mundësinë të shkonin në parajsë. Akuini ishte në dijeni se shumë ide të cilat dukeshin tejet të drejta nuk ishin puna e të krishterëve. Për shembull, ai veçanërisht admiroi Aristotelin: një njeri krejtësisht i panjohur me të vërtetat e ungjijve. Ishte në përgjegjësi të kësaj dileme që Akuini bëri një argument shumë të rëndësishëm për përputhshmërinë e besimit fetar dhe të mendimit racional.

Shumë filozofë të shquar ishin paganë, por kjo nuk i pengonte ata të thelloheshin sepse, sikurse tashmë ai propozoi, bota mund të përdorej në mënyra të dobishme vetëm nëpërmjet arsyes. Për të shpjeguar se si do të funksiononte kjo, Akuini propozoi se universi dhe të gjitha dinamikat e tij vepronin sipas dy llojeve të ligjit: “ligjit natyror” dhe “ligji i përjetshëm” hyjnor.

Për Akuinin, shumë “ligje” mund të përpunohen nga përvoja jonë. Ne mund të gjejmë vetë se si të përpunojmë hekurin, të ndërtojmë një ujësjellës ose të organizojmë një ekonomi të drejtë. Këto ishin lidhjet natyrore. Por ishin të tjera të zbuluara si ligje të përjetshme: domethënë gjera që arsyeja vetë nuk mundet t’i arrijë. Për të ditur (siç mendonte ai) se pas vdekjes ne do të gjykohemi nga një Zot i mëshirshëm ose se Jezusi ishte njëkohësisht njerëzor dhe hyjnor ne do të vareshim nga zbulesa në librat e shenjtë: ne do të duhej t’i merrnim ato duke besuar tek një autoritet më i lartë.

Në një koment që ai shkruajti për filozofin romak Boethius, Akuini përcaktoi një supozim mbizotërues: “mendja njerëzore nuk mund të dijë asnjë të vërtetë përveç nëse ndriçohet nga drita e Perëndisë”. Kjo ishte pikëpamja se çdo gjë që është e rëndësishme për ne që ta kuptojmë duhet të vijë nga një burim i vetëm miratues: Perëndia. Por ishte në kundërshim me këtë ide që Aquinas argumentoi që “nuk është e nevojshme që mendja njerëzore të jetë e ndriçuar me ndonjë dritë nga Perëndia që të kuptojë ato gjëra që janë brenda fushës së tij natyrore të dijes”. [Super Boethium De Trinitate pyetja e parë, pjesa e parë]

Aksionet radikale që po bënte Akuini ishin të lejonin një hapësirë të rëndësishme për “ligjet natyrore “ gjithashtu. Ai u ngrit për të mbrojtur rëndësinë e vëzhgimit dhe përvojës personale. Shqetësimi i tij ishte se Bibla ishte një burim aq presigjoz saqë do ta fshinte vëzhgimin: njerëzit do të ishin aq të impresionuar nga zbulesa e autoritetit saqë ata do të largonin fuqinë e vëzhgimit dhe atë çfarë mund të zbulojmë vetë.

Ajo çfarë kuini theksoi ishte se ligji natyror dhe ligji i përjetshëm janë të rëndësishëm. Ata nuk janë – argumentoi ai – kundërshtues në thelb. Problemet vijnë kur ne insistojmë ekskluzivisht në njërin prej tyre.

Sot tensionet ndërmjet autoritetit më të lartë dhe përvojës personale mbeten, edhe pse sigurisht “zbulesat” e sotme nga një autoritet më i lartë nuk do të thotë të konsultohesh me Biblen. Kjo do të thotë shkencë e organizuar. Versioni modern është refuzimi i çdo lloj dijeje që nuk vjen me mbështetjen e eksperimenteve, të dhënave, modelimin matematikor dhe referencat e revistave të rishikuara sipas kohës.

Artet, letërsia dhe filozofia janë sot në pozicionin e asaj çfarë Akuini e përcaktoi si ligji natyror. Ata përpiqen ta kuptojnë botën në bazë të përvojës personale, vëzhgimit dhe të menduarit individual. Ata nuk marrin vulën e autoritetit më të lartë (domethënë, tani, shkenca në vend të Biblës).

Kur Baudelaire deklaroi se “Gjenialiteti është fëmijëria e kujtuar me vullnet”, ai mund të akuzohej lehtësisht për mashtrim intelektual. Çfarë hulumtimi bëri ai për ta mbështetur këtë? A i konsultoi të gjitha provat e disponueshme (në ditarë dhe studime biografike)? A i vëzhgoi ai studimet e binjakëve, një prej të cilëve ishte një gjeni dhe tjetri jo për të izoluar faktorët relevantë?

Bashkëkohësit e Akuinit ishin tërësisht të vetëdijshëm për grekët dhe romakët e lashtë, por ata mendonin se ‘paganët’ thjesht nuk mund të kishin ndonjë gjë të rëndësishme për të thënë për çdo temë që ata mendonin se ishte shumë e rëndësishme për ta. Nuk ishte faji i të parëve – ata jetuan para Jezusit. Por ata ishin në gabim për çështjen më të rëndësishme të jetës: besimi fetar.

Kjo dukej aq e tmerrshme për një të metë saqë asgjë tjetër që filozofët paganë nuk mendonin se mund të ishte në ndonjë mënyrë të dobishme ose të rëndësishme. Akuini argumentoi se njerëzit që janë të gabuar në disa gjëra thelbësore ende mund të kenë shumë për t’ju mësuar të tjerëve. Ai po diagnostikonte kështu një formë të snobizmit intelektual.

Ne kemi një tendencë për të hedhur poshtë një ide të caktuar për shkak të prejardhjes së saj: ne ndjejmë se nuk duhet ta dëgjojmë nëse nuk del nga goja e njeriut që ne e mendojmë të duhur. Mund të përcaktojmë “vendin e duhur” në terma të laboratorëve në MIT sesa në Bibël, por impulsi është i njëjtë.

Pra sot, një modernist ateist që po qëndron në Londër mund t’i duket e pabesueshme që mund të ketë ndonjë gjë për të mësuar nga leximi i Ungjillit të Shën Gjonit. Bibla mendojnë ata, është dukshëm një gabim në pika themelore. Përmban gabime primitive mbi origjinën e fjalëve, është e mbushur me mrekulli të supozuara. Që është e ngjashme me menyrën se si ndiheshin të krishterët për shkrimtarët e lashtë pagane.

Pika thelbësore për Akuinin është se ligji natyror është një nënseksion i ligjit të përjetshëm dhe mund të zbulohet nëpërmjet zotësisë së arsyes së pavarur. Akuini na dha një shembull, urdhërimin e Jezusit “Duaje tjetrin porsi vetveten”. Jezusi mund ta ketë dhënë në këtë ide një formulim veçanërisht të paharrueshëm, por në të vërtetë ka qënë një gur themeli i parimeve morale në shumicën e shoqërive në çdo kohë. Si është e mundur kjo? Arsyeja, argumenton Akuini, është se ligji natyror nuk ka nevojë për ndërhyrjen e drejtpërdrejtë të Perëndisë për t’u bërë i njohur me njeriun. Vetëm duke arsyetuar me kujdes, njeriu ndjek intuitivisht synimet e Perëndisë.

Akuini pranoi se në disa situata, Perëndia punon thjesht nëpërmjet ligjit hyjnor, jashtë kufijve të arsyes njerëzore; dhe dha shembullin e zbulesave profetike dhe vizitave të engjëjve. Sidoqoftë, njohuritë më të dobishme mund të gjenden brenda fushës së ligjit natyror.

Idetë e Akuinit u paraqitën në një kohë kur kultura Islame ishte në dilema shumë të ngjashme me Krishterimi, në kuptimin e pajtimit të arsyes me besimit. Për një kohë të gjatë, kalifatët Islamikë në Spanjë, Marok dhe Egjipt kanë lulëzuar, duke gjeneruar një pasuri të njohurive të reja shkencore dhe filozofisë. Megjithatë, për shkak të rritjes së ndikimit të udhëheqësve të ngurtë fetarë, ata ishin bërë më dogmatikë dhe shtypës në kohën kur Akuini lindi. Ata, për shembull, reaguan dhunshëm kundër filozofit Islamik, Averroës (emri arab Ibn Rushd). Ashtu si Aquinas, Averroa ishte thellësisht i ndikuar nga Aristoteli dhe kishte argumentuar se arsyeja dhe feja ishin të pajtueshme. Sidoqoftë, kalifatet, që nuk dëshironin kurrë të largoheshin nga fjalët e mirëfillta të Perëndisë, kishin siguruar që idetë e Averroës të ishin të ndaluara dhe librat e tij të digjeshin.

Akuini lexoi Averroën dhe pa se ai dhe dijetari mysliman ishin të angazhuar në projekte të ngjashme. Ai e dinte që refuzimi gjithnjë e më radikal i botës myslimane po dëmtonte atë që dikur ishte kultura intelektuale e saj e lulëzuar. Ishte pjesërisht falë ideve të Akuinit që Krishterimi nuk vuajti nga i njëjti proces si Islami.

Edhe pse Akuini ishte një njeri me besim të thellë, ai po ashtu ofroi një kuadër filozofik për procesin e dyshimit dhe hetimit të hapur shkencor. Ai na kujton se mençuria (domethënë idetë që na duhen) mund të vijë nga burime të shumta. Nga intuita, por edhe nga racionaliteti, nga shkenca, por edhe nga zbulesa, nga paganët, por edhe nga murgjit: ai është zemërdhembsur për të gjitha këto; ai merr dhe provon çdo gjë që bën punë, por i interesuar se nga vijnë idetë. Kjo tingëllon e qartë, derisa e vëmë re sa shpesh nuk e bëjmë këtë në vetë jetën tonë: sa shpesh i hedhim poshtë idetë që vinë nga një burim i “gabuar” në dukje: nga dikush me theks të gabuar, një gazetë me një bindje të ndryshme politike ndaj tonave, një stil proze që duket shumë e komplikuar, ose shumë më thjeshtë – ose një grua e vjetër me një kapuç leshi.