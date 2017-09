Sipas shenjës tuaj të HOROSKOPIT, ju keni këtë pije ideale

Për të hequr stresin e jetës së përditshme, shpesh gjithçka që duhet është një mbrëmje me miqtë, duke dëgjuar pak muzikë dhe duke pasur një koktej të mirë. Edhe horoskopi bëhet alkoolik, në bazë të shenjës tonë të zodiakut, mund të zbulojmë se cilat kokteje na rekomandojnë yjet.Dashi

Për një person si ju, duhet padyshim një koktej i fortë, si ‘negroni’. Shija e saj e lartë alkoolike është e thatë dhe e hidhur dhe bëhet shpërthyese në shijen tuaj. Mjafton pak xhin, Campari i hidhur dhe vermut i kuq. Ngjyra e saj, mes portokallit të zi dhe të kuq, kujton zjarrin që digjet brenda jush. Dhe nëse baristi dëshiron të shmangë nxitjen e zemërimit tuaj, është mirë të mbani mend të vendosni një fetë portokalli. Kjo është ajo që duhet për të filluar një mbrëmje me frymën e duhur.

Demi

Ju nuk shqetësoheni shumë për kaloritë, nëse nuk jeni duke ndjekur një nga dietat tuaja të shumta dhe për këtë arsye ju zgjidhni padyshim kokteje të ëmbla dhe të shijshme si Caipiroska alla Fragola bazuar në vodka, sheqer kallami, gëlqere dhe natyrisht shurup ‘Straëberry’. Shija e saj e ëmbël ju bën të harroni se ajo përmban një dozë shumë të lartë alkoolike dhe kështu rreziku është të abuzoni me atë dhe të humbni vetëkontrollin tuaj. Të paktën ju keni zakonin e mirë të kthimit në shtëpi të qetë me taksi.

Binjakët

Për të marrë pjesë në ambiente të modës, për ju është pothuajse e detyrueshme të zgjidhni koktejet më të modës së momentit si Japanese ice Tea, një kokejl oriental me bazë xhin, vodka, dhe limon. Pavarësisht shijes së ëmbël të pjeprit, është një koktej shumë i ëmbël dhe i freskët: reflekton plotësisht personalitetin tuaj të dyfishtë. Ngjyra e gjelbër e saj ju kujton ilaçet magjike që ju keni parë dhe ende shihni në karikatura. Është kokteji i duhur për të flirtuar.

Gaforrja

Nuk i pëlqeni shijet shumë të forta dhe një koktej shumë i hidhur ose tepër alkoolik mund t’iu ngacmojë gjithë natën. Për ju duhet një koktej i ëmbël dhe i lehtë si Pina Colada, bazuar në ananas, ‘rhum’ të bardhë dhe qumësht kokosi. Shija e saj ekzotike dhe me fruta është ideale për ta shijuar në plazh ose për të kujtuar ngjyrat dhe aromat e detit edhe gjatë mbrëmjeve të ftohta të dimrit. Kreshmëria e saj, sipas shqip, ju kujton qumështin që pini gjatë fëmijërisë suaj të butë.

Luani

E shikoni si një shenjë të nxehtë të zjarrit dhe për ju ajo merr një të shtënë të forcës si pijet energjike, bazuar në ‘Kalhua’, ‘Bayles’ dhe ‘Grand Marnier’ rregulluar me shtresa në gotë. Ju pëlqejnë efektet piktoreske dhe gjithmonë zgjidhni versionin e ndezshëm: mjafton pak zjarr në ‘Grand Marnier’ që menjëherë të kthejë vëmendjen e shumicës mbi ju. Shija e saj e ëmbël dhe e fortë ju ngre dhe ju jep fuqinë për të jetuar një mbrëmje emocionuese dhe të veçantë, ashtu si ju.

Virgjëresha

Nuk ju pëlqen të tërhiqni shumë vëmendje ndaj vetes dhe të ndiheni më të rehatshëm në zgjedhjen e një kokteji të sofistikuar, por të thjeshtë si ‘Mojito’, një nga koktejet më të famshme në botë të bazuar më ‘rhum’ të bardhë, sheqer kallami, gëlqere dhe gjethe nenexhik. Ju dëshironi që përbërësit të jenë me cilësi të lartë, përndryshe mund të jetë shumë e hidhur për shijen tuaj delikate. Shija e saj e freskët dhe e lehtë të kënaq mbrëmjet e verës dhe përmbajtja e lartë e alkoolit ju ngroh edhe në stinë të ftohta.

Pa një jetë të pasur dhe të gjallë shoqërore nuk mund të jetoni. Ju jeni gjithmonë në kërkim për lokalin më në modë të zonës suaj dhe për të qëndruar i përqendruar në mbrëmje, merr një koktej të modës si Cosmopolitan, bazuar në vodka, ‘Cointreau’, lëng boronice dhe lëng limoni. Shijet me fruta dhe të mprehta të përbërësve të tij e lagin shijen e saj të fortë duke e bërë më të balancuar. Të shërbyer në një filxhan të dyfishtë, ju duket se ju japin atë prekje elegance që shërben për t’iu bërë të ndiheni yll në një mbrëmje.

Akrepi

Ju pëlqen ideja që mos pini koktej, por me një histori pas saj. Sigurisht kokteji më i përshtatshëm për ju është Moskë Mule, e bërë nga vodka, ‘gingerbeer’, shërbehet në mënyrë rigoroze në një filxhan bakri. Duket se ndërveprimi mes gëlqeres dhe bakrit i jep koktejit një shije të veçantë. Është një koktej shumë freskues dhe me aromë të freskët dhe pikante. Edhe pse doza e alkoolit nuk është e lartë në krahasim me koktejet e tjera, xhenxhefili e bën atë stimulues, (dhe lufton alitoidin).

Shigjetari

Si gjithmonë, ju vazhdoni të tregoni njohuritë tuaja rreth koktejeve dhe si duhet të përgatiten. Për një frymë aventureske si tuajën, keni nevojë për një koktej të freskët dhe të përjetshëm si Island Iced Tea, kokteji i famshëm me bazë vodke, xhin, ‘rhum’ i bardhë, sekonda e trefishtë dhe ‘coca cola’, sipas syri.net. Edhe pse duket në pamje i ngjashëm me çajin e ftohtë, ai është një nga koktejet më alkoolike në qarkullim. Prandaj i përshtatet përsosmërisë tuaj për natyrën tuaj të fortë dhe të fokusuar.

Bricjapi

Je një person mjaft tradicional, duke u dukur i matur dhe i kujdesshëm. Nuk ju pëlqen të shijoni shijet e reja. Kokteji më i përshtatshëm për ju mund të jetë vetëm një klasik, i fortë, i ëmbël dhe i thjeshtë: Cuba Libre me bazë dy përbërës të thjeshtë që janë ‘rhumi’ dhe ‘coca cola’. Për ti dhënë fund punës së një dite të vështirë, një ose dy prej këtyre koktejeve mund të jenë të mjaftueshme për t’iu pëlqyer, dhe imagjinoni të qëndroni në Kubë. Sa do të duhet për të hedhur barrierat tuaja poshtë?

Ujori

Ekstravaganca juaj ju bën të zgjidhni kokteje të pazakonta. Le të kesh më shumë tërheqës dhe për këtë koktej të shënuar është Blue Angel, kokteji i famshëm ngjyrë blu me bazë xhin, ‘cointreau’, dhe ‘curacao’ blu. Është një koktej i lëkundur dhe i gjallë. Shija e hidhur, me shënime të mprehtë, agrume nuk ju bën të çmendur. Ju mund të luani për tu bërë alkimist, dhe për të zëvendësuar xhin me vodka, duke marrë ‘valichiria’ blu.

Peshqit

Pas fasadës suaj naive, qëndron një natyrë komplekse, që nganjëherë tërhiqet në alkool për t’u shpëtuar torturave të brendshme. Kjo është arsyeja pse keni nevojë për diçka aq të fortë sa Margarita, kokteji i famshëm meksikan me shije të fortë dhe ekzotike, bazuar në tequila, lëng limoni, sekret i trefishtë dhe kripë. Riti parashikon të hash një majë kripë dhe të thithësh një fetë limoni para se ta pish. Përfundon shijen e kripur të gotës, që ju kujton aromën e detit.