“Problemi me botën është se budallenjtë janë të sigurtë dhe të mençurit janë plot dyshime”

Bertrand Arthur William Russell ishte një filozof britanik, logjist, matematikan, historian, shkrimtar, kritik socialist, aktivist politik dhe fitues i çmimit Nobel. Në momente të ndryshme të jetës së tij ai e konsideroi veten liberal, socialist dhe pacifist, por gjithashtu pranoi se “asnjëherë nuk ka qenë asnjë nga këto gjëra, në asnjë kuptim të thellë”.

Më poshtë po rendisim disa prej thënieve të tij më të mençura, që gjithmonë nxisin reflektim.

Ligji në origjinë ishte thjesht një kodifikim i fuqisë së grupeve mbizotëruese dhe nuk synonte ndonjë gjë, që një njeriu modern do i dukej si drejtësi.

Është një humbje e energjisë që të zemërohesh me një njeri që sillet keq, ashtu siç është të zemërohesh me një makinë që nuk do të ndizet.

Një nga problemet në lidhje me vanitetin, është se ai rritet me atë që ushqen. Sa më shumë të flitet për ju, aq më shumë do të dëshironi të flitet për ju.

Është e lehtë të biesh në dashuri. Pjesa e vështirë është të gjesh dikë që të të kapë.

Frika është burimi kryesor i bestytnive dhe një nga burimet kryesore të mizorive. Pushtimi i frikës është fillimi i mençurisë.

Liria në përgjithësi mund të përcaktohet si mungesë e pengesave për realizimin e dëshirave.

Një nga simptomat e një shkatërrimi nervor që po të afrohet, është besimi se puna jote është tmerrësisht e rëndësishme.

Duhet të kujdesemi për një botë që kurrë nuk do ta shohim.

Shkaku më i madh i problemeve në botën e sotme është se njerëzit budallenj janë aq të sigurt për gjërat dhe njerëzit inteligjentë janë kaq të mbushur me dyshime.

Shumica e njerëzve do të vdisnin para sesa të fillonin të mendonin. Në fakt – ashtu ndodh.

Asnjë arritje e madhe nuk është e mundur pa një punë të vazhdueshme.

Shumë njerëz do të kenë guximin të vdesin me trimëri, por nuk do të kenë guximin të thonë ose madje të mendojnë, se shkaku për të cilin u kërkohet të vdesin është i padenjë.

Jeta e mirë, siç e konceptoj, është një jetë e lumtur. Nuk dua të them që nëse je i mirë, do të jesh i lumtur; Dua të them se nëse je i lumtur, do të jesh i mirë.

Të jemi pa disa nga gjërat që duam: kjo është një pjesë e domosdoshme e lumturisë. / Bota.al