Përse e takon dikë, atëherë kur më pak e pret?

Është kaq e lehtë, sa që mund të funksionojë. Shumica e atyre që nuk janë në lidhje mund të konfirmojnë se e kanë ndjerë këtë këshillë të urtë, të realizuar, të paktën një herë në jetën e tyre të vetmuar: “Ju do të ndeshni në dikë, atëherë kur kërkoni më pak”.

Pra, pse njerëzit thonë kështu? Sipas ekspertëve të çifteve dhe marrëdhënieve, fakti është se është e vërtetë.

“Nëse përqendrohesh aq shumë në idenë e takimit me dikë, stresi duket një kilometër larg”, thotë Kelli Fisher, trajnere e jetës dhe marrëdhënieve.”Kur nuk është një obsesion dhe ju shijoni momentin pa paragjykime, gjërat mund të evoluojnë në mënyrë spontane”.

Në vend që të kërkoni në mënyrë aktive një partner, ja se ku duhet të përqendroheni, sipas ekspertëve.

1. Kushtojuni hobeve dhe interesave tuaja

“Dedikojuni atyre aktiviteteve që ju bëjnë të lumtur ose të gëzojnë, si hobe, marrëdhënie me miqtë, familjen, udhëtime ose një afrim me besimin. Kur të ndiheni më të suksesshëm, atëherë do ta “shkundni” ligjin e tërheqjes, sepse njerëzit do të shohin tek ju gëzimin e jetës dhe do ta duan për vete”, thotë Fisher.

2. Rigjej miq të vjetër

“Ne shohim njerëz që rigjejnë besimin, që bashkohen me grupe të angazhuara në udhëtime ose në sport, të cilët mësojnë diçka ose që janë në shoqëri me njerëz me vlera dhe hobi të njëjta, por edhe njerëz që rigjejnë miqtë e vjetër”, thotë Fisher. Ka gjithmonë “miq të miqve” për të njohur, kur frekuentoni grupe të ndryshme – dhe ju përfundoni duke takuar njerëz pa u munduar fare.

3. Mendoni për atë që doni nga një marrëdhënie

Bërja e një pushimi, nga kërkimi aktiv i një partneri gjithashtu ju jep mundësinë të zbuloni se çfarë doni nga marrëdhënia e ardhshme, shpjegon Tana Gilmore, trajnere i jetës dhe marrëdhënieve, si dhe partnere e Fisherit. “Ju mund të zgjidhni problemet dhe vështirësitë që keni hasur në të kaluarën për shkak të zgjedhjeve të gabuara dhe si rezultat, ju mund të tërhiqni llojin e miqve që ju nevojiten dhe që meritoni”.

4. Hiqni dorë nga listat

“Do ta formuloja kështu: Ju do ta gjeni dashurinë, atëherë kur më pak e prisni” – në këtë rast me dikë që mund të mos jetë tipi juaj, apo personi që kërkoni”, thotë Andrea Syrtash, autor i “Ai thjesht nuk është tipi juaj (Dhe Kjo është një gjë e mirë)”. “Të shumtë janë ata që fiksohen në listat e tyre dhe nganjëherë neglizhojnë partnerë të mirë potencialë, që nuk përputhen me atë identikit. Por mos u martoni me një copë letër”.

5. Shikoni përreth

“Në disa raste [gratë që kam intervistuara] kuptuan se kishte një sintoni mes tyre dhe një shoku apo kolegu i cili nuk ishte romantik në fillim, por që i bënte ato të lumtura”, thotë Syrtash. “Në raste të tjera, disa prej këtyre njerëzve kanë qenë në gjendje të gjejnë dashuri kur i kanë ikur presionit për të gjetur ‘partnerin ideal’. Ishin më të pranishëm në veten e tyre dhe fakti që nuk mendonin për këtë, i shtyu shumë prej tyre drejt gjetjes së marrëdhënieve spontane me njerëzit e tjerë”. / Bota.al

