Operacioni “Dropshot”: Plani i SHBA për të goditur Bashkimin Sovjetik me armë bërthamore

Nëse historia do të kishte shkuar pak më ndryshe, Lufta e Ftohtë nuk do të kishte qenë aspak e ftohtë. Do të kishte qenë një apokalips bërthamore, i cili do ta kishte hequr Rusinë nga harta. Në krye të herës, SHBA-ja ishte vendi i vetëm me qasje në armë bërthamore dhe ata kishin plane t’i përdorin ato. Ata zhvilluan të paktën nëntë plane të veçanta për të hedhur në erë BRSS. Një nga ato më intensivët parashikonte një sulm të papritur me 300 bomba bërthamore në 200 objektiva në BRSS, pasuar nga një pushtim masiv nga toka, që ata prisnin se do të mbaronte menjëherë.

Qeveria e SHBA-së madje e kishte shënuar datën në kalendarin e vet. Më 1 janar 1957, ata do të lëshonin arsenalin e tyre bërthamor mbi sovjetikët. Ata hoqën dorë nga plani, vetëm kur BRSS testoi bombën e parë atomike. Nëse nuk do të kishte qenë për këtë, SHBA do të kishte vazhduar me planin dhe do ta kishte lënë Rusinë, një djerrinë radioaktive. / Bota.al