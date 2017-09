Një psikolog shpjegon ku ndryshojnë njerëzit me fat, nga të pafatët

Urtësia tradicionale thotë se fati është një çështje shansi, e ngjashme me hedhjen e një palë zaresh. Ndoshta dikush që ju njihni, duket se rrëmben mundësitë më të mira të punës, shoku juaj ka patur një ide të madhe, ose një i njohur arrin të ketë një marrëdhënie të lumtur.

Por çfarë është ajo që i bën disa njerëz më me fat se të tjerët?

Richard Wiseman, një profesor i psikologjisë në Universitetin e Hertfordshire, ka studiuar sesi fati luan një rol në jetën tonë. Ai donte të shihte se si mund të ndodhin ngjarjet të rastësishme dhe ndikimin e tyre në jetën e njerëzve. Profesori filloi duke shqyrtuar dallimin midis njerëzve me fat dhe të pafatëve.

Wiseman gjeti që njerëzit me fat janë shumë më ekstroversë. Ata buzëqeshin dy herë më shpesh dhe angazhohen më shumë në kontaktet me sy. Aftësia shoqëruese, shpjegon ëiseman, i ndihmon të rrisin gjasat që t’u dalë një mundësi fatlume, sepse takojnë më shumë njerëz, lidhen më mirë me të tjerët dhe ruajnë marrëdhëniet.

Njerëzit e pafat, nga ana tjetër, ishin dy herë më lart në neuroticizëm. Për të parë se sa ankthi ndikon tek njerëzit, të pyeturve iu kërkua të shihnin një pikë të lëvizshme në qendër të ekranit të një kompjuteri, teksa pika të mëdha papritmas shfaqeshin në skajet e ekranit. Pothuajse të gjithë pjesëmarrësit i vunë re këto pika.

Për të shtuar ankthin, eksperimenti u përsërit me një grup tjetër, të cilit iu dha një çmim financiar për t’u përqëndruar në pikën e qendrës së ekranit. Më shumë se një e treta nuk i vuri re pikat e mëdha në buzë të ekranit.

Ndërsa ankthi na ndihmon të përqendrohemi në një detyrë, ai gjithashtu na verbon përballë mundësive të tjera. Si rezultat, njerëzit e pafat humbasin shpresën, sepse ata janë shumë të zënë duke u shqetësuar për një gjë. Ata zhvillojnë pamjen e tunelit në karrierën e tyre, duke humbur shanse të mundshme punësimi. Ose, ata mund të flasin me disa njerëz të zgjedhur në një takim social dhe pastaj humbasin shansin e takimit me njerëz të tjerë interesantë.

Njerëzit me fat, nga ana tjetër, janë të hapur për përvoja të reja. Ata janë më të gatshëm të flasin me njerëz të rinj, të udhëtojnë në vende të reja dhe të provojnë gjëra të reja.

Një qasje me fat nda jetës

Wiseman kreu një eksperiment tjetër. Këtë herë, ai u dha njerëzve një gazetë dhe u kërkoi atyre të numëronin numrin e fotografive brenda saj. Njerëzve të pafat iu deshën rreth dy minuta për të numëruar fotografitë. Njerëzve me fat iu deshën disa sekonda.

Në faqen e dytë, ishte një mesazh i madh që thoshte: “Ndal numërimin. Janë 43 fotografi në këtë gazetë”. Njerëzit e pafat prireshin ta humbnin mesazhin, ndërsa njerëzit me fat e shihnin atë menjëherë. Të vetëshpallurit fatlumë ishin thjesht më të vëmendshëm.

Njerëzit me fat janë gjithashtu optimistë. Ata kanë pritshmëri pozitive, të cilat shpien në profeci vetë-përmbushëse. Edhe nëse gjërat marrin një kthesë për keq, ata mund ta pikasin të mirën në një situatë. Njerëzit e pafat mund të shohin të njëjtën situatë dhe vetëm të nxjerrin në pah anët negative.

Jo vetëm që pritjet pozitive i ndihmojnë njerëzit të bëhen më të lumtur, por gjithashtu mund të ndihmojnë që të shfrytëzojnë shumicën e situatave të vështira.

Si ta rritni fatin tuaj

Për të parë nëse njerëzit e pafat mund ta kthejnë fatin e tyre, ëiseman regjistroi pjesëmarrësit e tij në “shkollën e tij të fatit”, ku i bëri të kryejnë një sërë ushtrimesh për të shtuar fatin e tyre. Rezultatet ishin të habitshme.

Pas një muaji, 80 për qind e tyre raportuan se ndjeheshin më të lumtur, më të kënaqur me jetën e tyre dhe, më e rëndësishmja, më me fat. Ata me fat u bënë edhe më me fat, dhe të pafatët nisën të ndjehen fatlumë. Atyre iu mësua se si të dallonin mundësitë e mira, të kishin një opinion pozitiv dhe të merrnin vendime më të mira.

Për të shtuar fatin tuaj, ju mund të praktikoni atë që bënë pjesëmarrësit e “shkollës së fatit”:

Qëndroni mendjehapur. Fiksimi pas një qëllimi, mund t’ju bëjë t’ju shpëtojnë shanse të tjera të mira. Të kesh një qëndrim të hapur dhe të shikosh për mundësi të reja, do të të krijojë më shumë shanse dhe do të ndjeheni më me fat si pasojë.

Shikoni anën pozitive. Duke u përqëndruar vetëm në negativen, dëmton shpirtrat tuaj dhe pritshmëritë për të ardhmen.

Bëni diçka jashtë të zakonshmes këtë javë. Rutinat mund të çojnë në ndryshkje, qoftë nëse flisni me të njëjtët njerëz, hani të njëjtin ushqim, ose bëni të njëjtin lloj pune. Dalja jashtë kufijve tuaj rrit gjasat e një shpërthimi fati.

Ju gjithmonë mund të bëni diçka për të ndërtuar mbi atë që keni. Kur bëheni të hapur ndaj vendeve të reja, praktikoni mirënjohjen dhe dilni jashtë rutinës, do ta gjeni me siguri veten me fat. / Bota.al