Një këshillë për ju, që dyshimet ju frenojnë!

Mos mendoni për pasojat afatgjata, por vetëm për gëzimin e një ore të gjithën për vete

A keni pasur ndonjëherë dëshirë për të bërë diçka vërtet të re, me të vërtetë tuajën? Nëse vështirësia e gjetjes së terrenit të duhur ju ka bllokuar, duhet të dini se mjaftojnë veprime minimale dhe të qeta: ata hapin skenare të reja, horizonte të reja mendore që do t’ju lejojnë të zhvendoseni në qendër të jetës suaj. Provoni atëherë që, çdo ditë, sikur të ishte një eksperiment, të bëni një ndryshim të vogël, duke marrë pak kohë për veten tuaj. Për shembull, mund të kaloni një orë në ditë duke bërë ushtrime pilates, ose një shëtitje, ose pse jo, diçka krejtësisht të pazakontë që nuk e keni bërë kurrë: gjëja më e rëndësishme është të respektoni orarin e asaj që keni vendosur të bëni! Ju do të jeni në gjendje të ndieni një lloj ngazëllimi, të përzier me sensin e aventurës. Kjo aventurë e ushqen trurin, dhe e bën të aftë për të ndryshuar modelet. Do të shkoni në vende të tjera, takoni njerëz të rinj, bëni aktivitete të reja, kini mendime të ndryshme. Bashkë me të gjitha këto, do të keni një version të ri të jetës suaj. / Bota.al