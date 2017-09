“Mos ki asnjë pendesë, të jesh ajo që je”. Letra e një nëne për të bijën 5 vjeçe, ditën e parë të shkollës, e mrekulloi rrjetin

Ka nga ata që vendosin t’u bëjnë dhurata materiale fëmijëve të tyre për ditën e parë të shkollës, dhe ka nga ato që u dedikojnë fjalë, të cilat do i vlerësojnë vetëm kur do të jenë të rritur. Eshtë ky rasti i shkrimtares dhe bloggeres Toni Hammer, e cila i ka shkruar të bijës 5-vjeçare një letër plot me gjëra që nuk duhet t’i bëjë. Në vend të të zakonshmeve, “mos fol me të huaj”, apo “mos kalo rrugën pa parë mirë” – këshilla gjithësesi të vlefshme – nëna ka reshtuar një sero me “mos”-e, që kanë për qëllim të udhëheqin vogëlushen në jetë dhe ta bëjnë të ndjehet më të sigurtë tek vetja. Letra, e publikuar në Facebook, ka marrë më shumë se 4000 shares, në vetëm pak minuta.

“Vajzës sime: mos mos u justifiko kur dikush të përplas me dikë. Mos thuaj ‘më vjen keq që jam kaq kokëçarëse. Nuk je. Je një njeri me mendime dhe ndjenja që meritojnë respekt. Mos shpik arsye për të mso dalë me një djalë, me të cilin nuk do të dalësh. Nuk të duhet të justifikohesh me askënd. Një “jo faleminderit” do të mjaftojë, fare mirë. Mos mendo shumë se çfarë të hash para njerëzve. Nëse je e uritur, ha dhe ha atë që do. Nëse do një picë, mos merr sallatë vetëm sepse ke njerëz rrotull. Porosite atë dreq pice”.

Nëna do të donte që e bija të mos ndikohej nga opinionet e të tjerëve: “Mos i lër flokët e gjatë vetëm që të bësh të lumtur dikë tjetër. Mos e vish një fustan, nëse nuk do. Mos rri në shtëpi sepse nuk ke askënd me kë të dalësh. Argëtoje veten. Krijo eksperienca me veten dhe për veten. Mos i mbaj lotët. Të qash do të thotë që ndjen që diçka duhet të dalë jashtë. Nuk është dobësi. Do të thotë që je njeri. Mos buzëqesh sepse dikush të thotë ta bësh. Mos ki frikë të qeshësh me batutat e tua. Mos thuaj po vetëm për të qenë e sjellshme. Thuaj jo, sepse është jeta jote. Mos i fshih mendimet e tua. Fol dhe fol fort. Duhet të dëgjohesh. Mos u justifiko se je ajo që je. Ji kurajoze dhe e guximshme dhe e bukur. MOs ki asnjë pendesë për të qenë ajo që je”. / Bota.al