Michael Moore ka një parashikim të frikshëm për 2020-ën

Prodhuesi i dokumentarëve Michael Moore ka qenë një kundërshtar gjithnjë e më i fortë ndaj Presidentit Donald Trump, teksa kohët e fundit ka thënë: “Ky djalë do të na vrasë të gjithëve”.

Moore beson se Trump do të mbajë zyrën e presidentit edhe në 2020. Ai ka thënë për “Fast Company”: Duhet të them që do të riemërohet, sepse do të kemi një popullsi edhe më të madhe që do të votojë kundër tij në vitin 2020. Por ai do t’i fitojë ato shtete zgjedhore siç ka bërë edhe tani”.

Moore beson se duke gjeneruar energji kundër Trump, Presidenti mund të ndalet. Shfaqjet e tilla si ajo e tija, anti-Trump në Broadway, “Kushtet e dorëzimit tim”, që momentalisht ka tre javë që shfaqet, mund të ndihmojnë kauzën.

“Ja lajmi i mirë: Ne nuk duhet të bindim një votues të vetëm Trump për të votuar ndryshe, sepse tashmë kemi shumicën,” shtoi Moore, duke iu referuar se si Hillary Clinton fitoi votën popullore me gati 3 milionë.

Për fat të keq, Clinton humbi falë sistemit amerikan të kolegjit zgjedhor, teksa 77,000 vota bënë dallimin mes një udhëheqjeje demokratike dhe republikanëve. Siç thotë Moore, ka pak mundësi që sistemi i votimit të ndryshojë para vitit 2020.

Ndërsa përpiqet të marrë çdo shtet që t’i japë pikët e duhura personit që fiton votën popullore, çelësi i vërtetë po i çon të gjithë pas një kandidati të vetëm.

“Tetë milionë votues të Obamës votuan për Trump”, vazhdoi Moore. “Ne vetëm duhet të bindim disa prej tyre – u shtrijmë dorën dhe i kthejmë ata. A mund ta bëjmë këtë? Mendoj se mund ta bëjmë. Ju e dini, ka pasur shtatë milionë e gjysmë që votuan për Të GJelbërit ose Libertarianët. Mendoj se ne mund t’i bindim disa prej tyre që të kthehen. Ne nuk kemi nevojë të bindim shumë këtu”.

Regjisori i Fahrenheit 9/11 është kritik i ashpër i z. Trump, të cilin ai e akuzoi për kryerjen e “një krim kundër njerëzimit” duke tërhequr SHBA nga marrëveshja e klimës e Parisit. “Kushtet e dorëzimit tim” është planifikuar të shfaqet në Teatrin Belasco deri më 22 tetor. / Bota.al