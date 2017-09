Merkeli bën mea culpa, por është optimiste

Blloku konservator CDU / CSU ka humbur “një milion vota” që kanë shkuar në favor të AfD “dhe për këtë arsye ne duhet të përgatisin një politikë të drejtë, edhe për këta votues”, në mënyrë që të rifitojmë votat. Kjo ishte deklarata e Angela Merkel, duke folur në një konferencë shtypi pas një takimi të liderëve të partisë së saj. “Në lidhje me këtë kthesë djathtas, do të duhet të merremi seriozisht. Të gjitha ato gjëra që shqetësojnë gjermanët janë çështje që meritojnë vëmendjen tonë. Jemi të vetëdijshëm për ndjesinën e pakënaqësisë dhe protestave që shprehin votuesve tanë, ndaj nesh, me këtë humbje të votave, dhe ne do të flasim për këtë”, vazhdoi Merkel. Partia ekstremiste e djathtë Alternativa për Gjermaninë (AfD) në zgjedhjet e djeshme doli forca e tretë politike, duke hyrë për herë të parë në Bundestag.

“Është e rëndësishme që qeveria gjermane të jetë e qëndrueshme dhe e fortë”, tha kancelarja. E cila nuk dëshiron të dëgjojë për zgjedhje të parakohshme: mandati i saj do të zgjasë katër vjet. “Unë besoj se të gjithë në partitë e tjera e dinë se vota e elektoratit duhet të merret ashtu siç është. Çdokush që spekulon për zgjedhje të reja dëshmon përçmim për pjesëmarrjen e votuesve”. “Kushdo që e bën – shtoi ajo – duhet të mendojë se sa kjo me të vërtetë përbën një hap përpara. Vendimi im vitin e kaluar (për të kandiduar për një mandat të ri) nuk varej nga përqindja që do të kisha marrë në zgjedhje,” përfundoi Merkel. / Bota.al