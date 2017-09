Kur Pekini u përpoq të përmbysë diktatorin. Origjina e krizës së madhe me Korenë e Veriut

Një komplot që nisi me ungjin e diktatorit të Koresë së Veriut. Vazhdon me burgosjen përjetë të shefit të shërbimeve sekrete kineze. Dhe mbaron me vrasjen e ungjit dhe vëllait të madh të Kim… Zbuloni këto, si dhe arsyen përse në shënjestër në të vërtetë është Kina

Për dekada të tëra, kinezët kanë përsëritur se marrëdhënia me Korenë e Veriut ishte si ajo mes buzëve të një personi: “Nëse ajo e sipërme do i largohej të poshtmes, goja do të vuante të ftohtin”. Por që kur Kim Jong-un ka ardhur në pushtet, i ftohti ka mbërritur. Kjo është një histori që fillon me një komplot të dështuar për të rrëzuar Kimin dhe përfundon, tani për tani, me pamjet filime të shpërndara nga një kamerë, të një rakete që ka kërcënuar edhe territorin kinez.

Akti i parë: 21 gusht 2012 Jang Sung-thaek, xhaxhai dhe kujdestari i Kim që kish ardhur prej pak muajsh në pushtet, shkoi në Pekin për të raportuar tek Presidenti i atëhershëm kinez, Hu Jintao. Ungji Jang kishte një propozim: për të rrëzuar Kimin e pasigurt, dhe për ta zëvendësuar atë me vëllanë nga babai, Kim Jong-nam. Një grusht shteti në Penian, me bekimin e kinezëve… Por …