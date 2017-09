Ka një shans per Peshoren, po të tjerët? Horoskopi juaj i plotë për sot, 26 shtator

Dashi

Një besim që keni patur prej një kohe të gjatë tashmë mund të bjerë në një kontradiktë. Dikush tjetër mund të vërë në dyshim vlefshmërinë e një gjëje në të cilën ju besoni dhe ju do i mbroni parimet tuaja me besnikëri. Megjithatë, do ishte gjë e mençur të dëgjoni atë që ka për të thënë personi tjetër, dhe të merrni pak kohë për ta menduar sërish. Ju jeni person me integritet dhe kur besoni në diçka, i qëndroni fort. Por në këtë rast, hapja e mendjes për një tjetër mundësi mund të jetë një gjë me mend.

Demi

Mund të keni vënë veten me shpatulla pas muri, për shkak të një oferte apo premtimi që keni bërë e që ka qenë pak ekstreme. Në atë kohë, Dem, mund të jeni ndjerë optimistë dhe të aftë për çdo gjë. Por në ditët që pasuan, kuptuat se kjo gjë konsumonte kohë, ishte e lodhshme dhe jo shumë e zgjuar për t’u bërë. Po si mund të sprapseni kur keni dhënë fjalën? Mënyra më e mirë për të dalë është e ndershmja. Thjeshtë shpjegoni gjendjen tuaj. Të gjithë kanë qenë në këtë situatë, të paktën një herë.

Binjakët

Në punë mund të jeni në një projekt të madh që është duke ecur përpara, ose të paktën jeni në prag të përfshirjes në diçka të një rëndësie të tillë. Me energjinë tuaj të pabesueshme dhe mprehtësinë në biznes, ju jeni shumë të mirë për të mbuluar gjithë bazat. Por ndonjëherë, Binjakë, ju lëvizni kaq shpejt dhe me furi, saqë ju shpëtojnë disa detaje. Përpara se të nisni një sipërmarrje të madhe, shikojeni dhe një herë – ngadalë dhe me shumë kujdes. Mund të jetë pothuaj e përsosur, por mund të nevojiten disa përshtatje të vogla.

Gaforrja

Ju jeni përpjekur pa pushim të zgjidhni një mister apo të gjeni një copëz të një gjëze. Jeni shumë kokëfortë dhe keni tepër energji, Gaforre, kështu që nuk ka gjasa të lini gur pa lëvizur. Por nganjëherë ju nuk dini kur të ndaleni – edhe kur ndalimi është opsioni më i mirë. Keni dhënë shumë nga zemra e shpirti juaj – dhe koha – për një gjë që nuk ka gjasa t’ju sjellë shpërblim. Duhet të dini se kur të shkurtoni humbjet.

Luani

Kur ju doni diçka, Luan, shkoni drejt saj me gusto. Nuk keni frikë të jeni të mëdhenj, të guximshëm dhe të zhurmshëm kur është e nevojshme të bëni që diçka të ndodhë. Kjo mund të jetë arsyeja përse disa njerëz – edhe ata që ju njohin prej kohësh – nuk e kuptojnë se sa vetëmohues mund të jeni ju. Në fakt ju jeni më shpesh vetëmohues se sa egoistë. Mund të jeni duke hequr dorë nga një gjë me qëllim që dikush tjetër të përfitojë, por në këto momente, duhet të bëheni pakëz egoistë.

Virgjëresha

Dikush mund të jetë duke u sjellë si tipi që e di se si t’ju irritojë. Ky person mund të dijë ekzaktësisht si të shtypë butonat tuaja, Virgjëreshë, por nuk është e thënë t’i lejosh. Varet nga ty nëse duhet të pranosh dhe si duhet të reagosh ndaj çdo gjëje që ndodh. Varet nga ty që të kontrollosh situatën. Nëse nuk kontrollon veten tënde, atëherë do e bëjë dikush tjetër. Mbaje mirë parasysh këtë gjë sot, dhe malorja do të jetë rrugë e kollajtë për udhëtim.

Peshorja

Mund të gjendeni në një situatë komplekse, por edhe shumë argëtuese – ose do të gjendeni shumë shpejt. Mund të jetë kaq përfshirëse dhe interesante, Peshore, saqë mund t’ju shpërqëndrojë nga gjëra të tjera, duke përfshirë edhe gjëra të rëndësishme që duhet të jenë prioritetet tuaja në këto momente. Eshtë e kollajtë të joshesh nga diçka kaq shtangëse, por në një moment duhet të shkëputesh. Nëse nuk kujdesesh për punët para se të joshesh, do të të duhet ta paguash më vonë.

Akrepi

Ka 90-vjeçarë që janë aktivë dhe të rinj në shpirt, dhe ka 30-vjeçarë që janë tipa sedentarë, që plaken para se të vijë koha e tyre. Mënyra si i qasesh jetës është një zgjedhje. Tani mund të jeni duke u përballur me një gjë që po ju lodh. Mund të ndjeheni cinikë. Mund të ndjeheni sikur doni të hiqni dorë. Por ka një shpirt rinor brenda jush, Akrep, dhe vetëm ju mund ta nxirrni atë. Zgjasni dorën brenda jush, dhe nxirrni prej aty shpirtin tuaj rinor dhe optimist.

Shigjetari

Sot, Shigjetar, dikush që ka mendim të kundërt mund t’ju mësojë një gjë që mund të jetë me vlerë. Ose ndoshta ky person mund t’jua mësojë, por vetëm nëse ju e lejoni. Kur bëhet fjalë për gjërat që besoni ju e keni të vështirë të lëshoni pe, dhe në këtë situatë, personi që ka urtësinë t’ju ofrojë udhërrëfim është dikush që nuk i besoni shumë për të marrë mendime. Bëhuni mendjehapur sot, dhe për shkak të kësaj do të jeni më të pasur dhe më të mençur.

Bricjapi

Një lëndim apo zhgënjim i kohëve të fundit mund t’ju ketë mërzitur pak, Bricjap. Ndoshta po i thoni vetes që keni nevojë për kohë që të pushoni dhe ringriheni. Por a mos keni kaluar shumë kohë duke u fshehur nën mbulesa, apo nga bota? A mos po filloni të zhvilloni një panoramë të errët për jetën tuaj, apo jetën në përgjithësi? Nëse është kështu, ka ardhur koha të ngriheni dhe të ktheheni në botë. Lëreni të shkëlqejë shpirti juaj luftarak, dhe universi me siguri do ju mbështesë.

Ujori

Mund të jeni duke luftuar me një dilemë të madhe krijuese, Ujor. Dhe ndoshta e vetmja gjë që po ju mungon është muza juaj. Kjo muzë mund të vijë tek ju në formën e një tingulli, një kënge, një vepre arti, një poeme, apo thjeshtë një ngjyre. Kërkoje.

Peshqit

Mund të jeni duke luftuar për marrjen e një vendimi në këto momente, Peshq. Kjo ndoshta nuk është e pazakontë sepse ju ndoshta nuk jeni personi më i vendosur në botë. Por në këto momente ka trysni që të zgjidhni diçka dhe shpejt. Mos e zvarrisni. Mos u fusni në agoni. Sa më shumë që mendoni për të gjithë mundësitë, aq më konfuz do të bëheni. Ndiqni intuitën tuaj të fuqishme. Bëni atë që ndjehet që është gjëja e duhur. / Bota.al