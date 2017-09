Jeta dhe bëmat e Katerinës së Madhe, një prej personazheve më interesantë të historisë

Ajo ishte sundimtarja më jetëgjatë e Rusisë, por edhe një prej personazheve më interesante dhe me më shumë dritëhije, në historinë e botës. Caresha me origjinë nga Prusia, që hyri në familjen e Romanovëve kur caresha Elizabetë e kërkoi nuse për nipin, shumë shpejt do të rrëzonte nga froni bashkëshortin me një grusht shteti spektakolar. Do të merrte frenat e perandorisë, të cilën do ta sundonte për një kohë të gjatë. Mes grushteve të shtetit, dashnorëve të panumërt, komploteve të pallatit, luftërave …. Por Katerina ishte dhe një prej sundimtareve më të iluminuara.

