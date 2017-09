Horoskopi juaj për sot, e mërkurë, 26 shtator

Dy shanse për Shigjetarin, talent dhe inteligjencë për demin, sakrificë për dashin… Lexoni çfarë thonë shenjat qiellore për ditën tuaj të sotme

Dashi: Mund t’ju duhet të sakrifikoni të qenit super-produktiv sot, në favor të të qënit të saktë. Për momentin më shumë rëndësi ka cilësia e punës që bëni, se sa vëllimi që prodhoni. Natyra juaj ju shtyn të punoni gjithnjë e më shpejt, në një përpjekje për t’u bërë përshtypje të tjerëve me nivelin tuaj. Por një vëllim i madh pune që nuk është cilësore, është më pak i dëshirueshëm se sa një vëllim më i vogël pune, që është cilësor. Kështu që çlirojeni veten nga presioni dhe thjesht bëni më të mirën.

Demi: Mund të keni gjithë talentin, inteligjencën dhe aftësitë e botës, por janë të kota nëse nuk bëni asgjë me to. Ju keni një aftësi apo dhunti speciale dhe nuk e keni përdorur së fundmi, e kjo është për të ardhur keq. Mund të mendoni për të herë pas here, dhe ky është një sinjal nga e pavetëdijshmja juaj, që ju duhet ta tregoni atë talent që keni. Edhe nëse keni sukses pa e shfaqur, sërish është mëkat të çoni dëm një gjë speciale që e keni. Kjo është një kohë shumë e mirë për të filluar të eksploroni talentet tuaja të fjetura.

Binjakët: Fleksibiliteti, kompromisi, zgjuarsia dhe improvizimi – këto janë cilësitë që mund të përdorni për ta bërë ditën tuaj vërtetë të suksesshme. Ju mund të viheni në qendër të vëmendjes, Binjakë, dhe nëse i shfaqni këto cilësi, do të lini përshtypje shumë të mira, dhe do të bëheni të paharrueshëm në sytë e dikujt me pushtet. Mund të jetë një vend pune, një investim, apo një tjetër lloj mundësie që do të donit ta kishit, dhe përdorimi i cilësive të sipërpërmendura mund ta hapë atë derë për ju.

Gaforrja: Duhet të laheni vetë me atë dashuri që përgjithësisht lani të tjerët. Me fjalë të tjera, keni nevojë për pak dashuri për veten. Mund të jeni me humor të rënë, apo mund të keni frikë se diçka që e ndjeni se ju duhet, mund të mos funksionojë. Por mundet dhe do të funksionojë. Nisni të përdorni mjetet që përdorni me të tjerët, për të filluar dhe fuqizuar veten tuaj tani. Gjeni një mënyrë për të inkurajuar, frymëzuar dhe motivuar veten tuaj. Përpiquni të shihni se sa i ndritshëm është horizonti juaj.

Luani: Sot, Luan, mund të jeni duke kërkuar për vendin tuaj ose në një grup, ose në botë në përgjithësi. Mund të ndjeheni sikur në një farë mënyre e keni humbur rrugën, apo që nuk po bëni ndryshimin. Por në realitet ju keni impakt çdo ditë, me karakterin tuaj të natyrshëm. Ju jeni besnikë, të dobishëm dhe të fortë. Me optimizmin dhe vendosmërinë, ju ua ndriçoni rrugën të tjerëve. Ju e bëni ndryshimin, sidomos për një person special në jetën tuaj. Mund të mos e vini re, por kontributi juaj vihet re nga të tjerët, dhe kjo do të njihet shumë shpejt.

Virgjëresha: Shumë shpejt mund të përfshiheni në një projekt në grup në punë apo një funksion bamirësie. Ka shumë gjëra për t’u bërë, Virgjëreshë, dhe njerëzit e tjerë të përfshirë mund të mos e kenë idenë se si të ndihmojnë apo të jenë krijues për përmbushjen e misionit. Ju, nga ana tjetër, keni gjithë aftësitë e nevojshme dhe kreativitetin për ta bërë si duhet. Ndonëse teknikat tuaja mund të mos duken tradicionale për të tjerët, ju duhet të merrni situatën në dorë. Rezultatet që do të arrini do të bëjnë që shumë shpejt të keni mbështetje.

Peshorja: Nëse nuk ndiheni mirë sot, Peshore, kjo mund të ketë të bëjë me një farë tensioni në një marrëdhënie – sidomos nëse është partner romantik, apo ndonjë lloj tjetër marrëdhënieje personale. Ka diçka që ju ose nuk doni të merreni, ose nuk jeni gati të merreni por po zë shumë hapësirë në mendjen tuaj. Nëse nuk jeni gati të përballeni me të, atëherë përgatituni, sepse sa më shpejt që të gjeni një zgjidhje, aq më shpejt do të ktheheni të ndjeheni sërish vetja. Qasjuni me optimizëm duke besuar se do të shkojë mirë – dhe mirë do të shkojë!

Akrepi: Kur ju dërgoni mendime në univers – qofshin negativë apo pozitivë – ato mendime shtrojnë rrugën tuaj në botë. Mund ta besoni këtë në parim, por në realitet ju keni dërguar energji negative përreth një objektivi. Ju doni të keni sukses, Akrep, dhe mund të flisni për suksesin, por njëkohësisht mund të jeni duke lejuar mendjen të kenë vizione të dështimit. Sa herë që një mendim negativ vjen në mendje, zëvendësoheni me diçka shpresëplotë. Do të keni një shans të shkëlqyer për sukses.

Shigjetari: Mund të ketë dy shanse që vijnë drejt jush shumë shpejt, por mund të bien ndesh në linjën tuaj kohore. Ju duhet të zgjidhni vetëm një tani dhe zgjedhja ju bën konfuzë. Një shans mund të ofrojë një gjë të njohur e me pak risk. Tjetra mund të jetë më joshëse, por mund të kërkojë të eksploroni territore të reja dhe të përballeni me të panjohurën. Mund të jeni të fortë e të guximshëm, por ju i rrini larg riskut. Po sa risk ka në të vërtetë dhe cili është shpërblimi? Mund t’ia vlejë.

Bricjapi: Ju mund të jeni gati të hidheni me kokë në një sipërmarrje partneriteti sot për shkak se gjithë aktorët duken në të njëjtën faqe, dhe shumë mund të fitohet. Por mund të jetë thjesht shpresa dhe optimizmi juaj që ju flet, Bricjap. Në realitet ndoshta duhet të bëni disa kërkime për të zbuluar disa prej elementëve më pak të dukshëm të një marrëveshjeje, dhe të njiheni më mirë me motivet dhe karakterin e atyre që janë përfshirë. Sërish mund të zgjidhni të hidheni me kokë, por do të jeni të përgatitur të paktën.

Ujori: Dikush mund të ketë pritshmëri shumë të paarsyeshme apo të padrejtë nga ju sot, Ujor, por kjo nuk do të thotë që duhet t’i përmbushni. Mund të ndiheni të vënë pas qoshes, ose mund të keni dëshirën ta kënaqni këtë person, por keni përgjegjësi ndaj vetes që ta shihni kërkesën me realizëm. Nëse merrni kaq shumë përsipër do të shkëputeni nga prioritete të tjera. Mos kini frikë të thoni jo.

Peshqit: Dikush me të cilin debatoni shpesh intelektualisht mund të vijë shpejt tek ju për një përgjigje. Mund të keni tundimin t’i jepni vendin që i takon dhe ta kritikoni ashpër. Por mbani parasysh që duke ardhur tek ju, ky kundërshtar apo armik, po shfaq besim tek sensi juaj i drejtësisë. Jini të ndershëm, por jini të sjellshëm dhe të dhembshur. Mund të bëni shumë dallim. / Bota.al