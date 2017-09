Horoskopi juaj për ditën e sotme, 28 shtator 2017

Dashi

Nëse në të kaluarën jeni tërhequr për të qenë vetëm, tashmë keni dëshirë të zbaviteni në grup, duke pranuar çfarëdolloj ndryshimi. Ndryshojini pikëpamjet tuaja për t’u përshtatur atyre të partnerit tuaj, nëse nuk janë të njëjta.

Demi

Keni dëshirë të vendosni një mirëkuptim edhe më të thellë me personin e zemrës, që do t’ju kuptojë menjëherë dhe do t’ju dëgjojë. Keni përkrah një partner vërtet të veçantë! Do të zmadhoni rrethin e të njohurve dhe do të krijoni kontakte të shumta me njerëz të ditur.

Binjakët

Kini kujdes dhe mos i hidhni shumë benzinë zjarrit të lojërave të pushtetit dhe keqkuptimeve. Jini të drejtpërdrejtë e të sinqertë dhe do të arrini shpejt të gjitha objektivat që i keni vënë vetes. Kërkoni qartësi në raportet në punë.

Gaforrja

Tensionet e lidhura me probleme profesionale do të lehtësohen vetëm nga ëmbëlsia e personit të zemrës, që sot do të jetë më e theksuar. Nuk ndiheni të qetë brenda vetes sepse nuk arrini të zgjidhni midis dy pretendentësh që ju kanë magjepsur.

Luani

Mund të keni ndonjë dhembkë dashurie. Ndoshta duhet të pyesni veten nëse pak a shumë në mënyrë të pavetëdijshme nuk jeni ju që i kërkoni shqetësimet… Marsi në bashkëveprim me Venusin do t’ju favorizojë në ndërmarrjen e projekteve të reja. Filloni punën menjëherë.

Virgjëresha

Më të paqtë a më pak agresiv, edhe pse duhet të qortoni dikë që nuk është shumë i vëmendshëm. Vëreni veten gjithmonë në pozicionin e tjetrit përpara se ta kritikoni. Në çastin më të posaçëm do të dini gjithmonë t’i rimerrni në dorë frerët e situatës.

Peshorja

Nëse nuk jeni të sigurt për ndjenjat tuaja, mos hyni në lojë, rrezikoni të krijoni ndonjë situatë të pakëndshme, për të cilën mund të pendoheni. Përpara se t’i futeni kokë e këmbë një ndërmarrjeje, do të ishte mirë të vlerësonit të mirat dhe të këqijat.

Akrepi

Një e fshehtë sot, një fshehtë nesër, rrezikoni të mos mbani më mend se cila është kështjella e fantazisë që keni ndërtuar. Më mirë të ktheheni në realitet! Nëse keni në mendje një lidhje nga e kaluara, mos u angazhoni për të ardhmen, madje as në të tashmen.

Shigjetari

Nëse jeni duke jetuar një histori të bukur dashurie, bëni kujdes për të mos komplikuar atë që është e thjeshtë dhe e drejtpërdrejtë. Kush është beqar, ka mundësi të shkëlqyera për një takim të këndshëm. Organizoni një shëtitje në natyrë për të medituar mbi zgjedhjet tuaja më të fundme.

Bricjapi

Për sa u përket ndjenjave, duhet të zgjidhni me zgjuarsi personat që frekuentoni, nëse nuk doni të humbni kohë me lidhje që nuk ju përmbushin. Do të kuptoni se realiteti, të cilit me raste prireni t’i shmangeni, është më i mirë sesa ëndërrimi!

Ujori

Nuk duhet të ngadalësoni ritmin për të realizuar një projekt me sukses. Ndoshta do t’ju duhet një kohë e gjatë, por ç’rëndësi ka? Jeni në çift. Neptuni do t’ju ndihmojë të stabilizoheni dhe të ndërmerrni rrugën e qëndrueshmërisë.

Peshqit

Urani në bashkëveprim me Saturnin ju mbështet dhe ju dhuron intuitën dhe aftësinë për t’u marrë vesh me të gjithë, edhe me heshtje. Mos merrni përsipër shumë angazhime që e dini se nuk keni mundësi t’i menaxhoni. Mësoni të thoni jo.