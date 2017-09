HOROSKOPI I DITES – Parashikimi i fatit tuaj për sot, 25 shtator

Dashi

Persa iu perket çeshtjeve te zemres, situata nuk do jete shume roze. Do perballeni me aspektet negative te planeteve. I gjithe ankthi dhe dyshimet qe keni pasur do iu torturojne. Edhe pse personi qe doni do shprehe ate qe ndjen per ju, nuk do ndiheni te lumtur. Beqaret nuk do kene ndryshime. Kenaquni me situaten aktuale financiare sepse po tentuat ta ndreqni mund edhe te perkeqesohet.

Demi

Marsi, planeti i deshires dhe sensualitetit do te rizgjoje edhe me indiferentet ndermjet jush. Kujdes nga tradhetite qe mund ta tronditin lidhjen tuaj! Per beqaret ambienti do jete mjaft i pershtatshem per dashurite me shikim te pare. Do keni mundesi te shumta, por duhet t’i gjeni. Neglizhenca ne menaxhimin e financave rrezikon t’iu kushtoje shtrenjt. Kufizojini pak shpenzimet.

Binjaket

Per ciftet asgje nuk do shkoje ashtu si duhet dhe do ishte mire te benit nje ndarje te perkohshme. Venusi do ndikoje mjaft ne jeten sentimentale te beqareve. Mos e lini veten te udhehiqeni nga shqetesimet apo pendimet. Tregohunime pozitive qe gjarat te ndryshiojne per mire! Mos u bazoni tek fati ne sektorin financave por menaxhoni cdo gje me mencuri dhe beni kufizime me shpenzimet.

Gaforrja

Ambienti ne lidhjen tuaj, gjate gjithe dites do jete i gezuar e i lumtur. Ju mund te perfitoni sa me shume nga momentet e kenaqesise prane partnerit. Beqaret nuk do vendosin kollaj per ata qe do takojne, megjithate aventurat e shkurtra do iu terheqin mjaft. Plutoni do ndikoje pozitivisht tek financat. Ai do iu ndihmoje te shtoni te ardhurat dhe te mos beni shpenzime te pamenduara mire.

Luani

Shume planetet do e mbrojne jeten tuaj ne cift. Disave do iu duket edhe sikur jane ne muaj mjalti. Besimi ndermjet jush dhe partnerit do te rritet dhe respekti do jete reciprok. Nese jeni vetem do beni kerkime dhe do gjeni entuziazmin qe kerkonit. E rendesishme eshte te dini mire se cfare doni vertet. Me financat mos u mundoni vetem t’i shtoni sepse ne do beni gabime. Ruani ekuilibrin.

Virgjeresha

Jeta ne cift do jete me e bukur sot, por kujdes nga Urani i cili do iu shtyje te beni edhe ndonje gje me force. Mos e shkaterroni ambientin e krijuar sepse do jete e veshtire ta rikrijoni perseri. Beqaret nuk do jene me vetem. Do jeni edhe me te hapur dhe sharmante se me pare. Ne sektorin e financave do merrni frytet e strategjise te mire qe keni perdorur kohet e fundit. Perfitoni!

Peshorja

Ju beni pjese tek ata cifte qe kane disa kohe qe po kalojne nje periudhe te veshtire. Disa do sqarojne keqkuptimet edhe pse me veshtiresi, ndersa te tjere do te ndahen. Dite e zymte kjo e sotmja! Beqaret do kene nje takim te rendesishem me dike qe do iu pelqeje mjaft qe heren e pare. Do jeni te favorizuar financiarisht dhe nuk do perballeni me veshtiresi.

Akrepi

Urani do ua shtoje deshiren per te pasur nje jete ne cift me te lire dhe jashte rutines se perditshme. Jupiteri nga ana tjeter do iu beje edhe me te zgjuar. Persa iu perket beqareve, keta dy planete do iu mundesojne nje takim spektakolar dhe premtues per nje te ardhme te larget. Buxhetin duhet ta menaxhoni me shume kujdes dhe te tregoheni vigjilente. Mos u hidhni ne detin e shpenzimeve.

Shigjetari

Fale planeteve, jeta ne cift do jete e peshtjelluar. Disa do kene edhe goxha veshtiresi dhe mund te enden ne nje ambient genjeshtrash dhe dinakesrie. Shumica e beqareve do ndihen aq mire ashtu si jane saqe nuk do duan t’iu besojne premtimeve te te tjereve. Ne planin financiar nuk do kete asnje permiresim te te ardhurave. Mos enderroni dhe mos iu besoni as lojrave te fatit. Beni pak kursim!

Bricjapi

Ambienti yjor do favorizoje dashurite per te gjithe. Ata qe kane nje lidhje do perjetojne momente sensuale. Beqaret, nen ndikimin e Venusit do jene sharmante gjate gjithe kohes. Kujdes nga xhelozia e disa personave qe iu rrethojne dhe qe nuk kane artin tuaj te joshjes. Ne planin financiar mund te kete rritje te te ardhurave, por ju nuk duhet t’i shpenzini menjehere sepse do pendoheni!

Ujori

Ciftet do perjetojne momente deliri dhe pasioni, por ka rrezik te tregohen me kerkues se zakonisht. Partneri do jete ne lartesine e duhur dhe do e kete shume te zhvilluar imagjinaten. Pranojeni ate ashtu si eshte! Beqaret duhet ta shfrytezojne diten sa me shume edhe pse do jene perseri vetem. Asgje e rendesishme per t’u shenjuar ne planin financiar. Situata do jete e qendrueshme.

Peshqit

Venusi do favorizoje qendrueshmerine ne cift gajte kesaj dite. Komunikimi dhe bashkepunimi do fillojne te ermiresohen dalngadale. Mjedisi yjor do jete i pershtatshem edhe per beqaret. Priten takime interesante keshtu qe bejini syte kater. Marsi do jete planeti qe do influencoje me shume tek financat. Nese kujdeseni me teper per shpenzimet cdo gje do shkoje me se miri.