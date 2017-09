Horoskopi 24 shtator: Çfarë thonë yjet për ju sot?

Dashi

Çiftet që kanë pasur me pare debate apo kane kaluar një krize te ashpër, sot do ndihen me te qete. Do i kuptojnë edhe gabimet e bëra dhe do mundohen te gjejnë mënyrën e duhur për te sqaruar çdo gjë. Beqaret duhet te joshin me kujdes dhe nuk duhet te hedhin hapa te nxituara sido qe te vijnë punët. Ne planin financiar do bëni çdo gjë qe te keni ne dore qe ta përmirësoni situatën dhe do ja dilni mbanë.

Demi

Do keni goxha vështirësi sot ju te dashuruarit dhe ne shume momente do mbylleni ne vetvete. Asgjë nuk ka për t’iu ecur ashtu si e kishit ëndërruar. Beqaret me mire te presin edhe pak kohe para se te hedhin hapa sepse sot nuk është momenti me i mire. Buxheti mund te ketë tronditje te forta sepse për asnjë moment nuk do tregoheni te matur dhe nuk do mendoni për te ardhmen.

Binjaket

Do arrini ta përmirësoni jetën tuaj ne çift gjate kësaj dite dhe do ndiheni te qete pranë partnerit. Toleranca dhe mirëkuptimi do mbizotëroje gjithë kohës. Beqaret do bien ne dashuri me një te afërm te miqve dhe do kenë disa ndryshime ne jetën e tyre. Me financat duhet te tregoheni sa me te kursyer ne mënyrë qe te mos ju lindin aspak probleme.

Gaforrja

Për pjesën me te madhe te çifteve kjo do jete një dite e bukur dhe e mbushur me momente te këndshme. te dy palët do dine si ta bëjnë te lumtur atë qe kane ne krah dhe emocionet do jene te forta. Beqaret do kenë një dite ndryshe nga sa e kishin menduar gjithë këto kohe. Priten surpriza. Ne planin financiar yjet do ndikojnë negativisht dhe mund te fillojnë probleme serioze.

Luani

Sot do bini dakord me partnerin tuaj dhe do filloni projekte te përbashkëta me te. Kjo gjë do ju afroje edhe me tepër se me pare. Beqaret vetëm sa do lodhen duke kërkuar dashurinë sepse nuk do jene me fat dhe nuk do e gjejnë atë. Financiarisht do jeni ne një gjendje te kënaqshme. Do mund te shpenzoni pa frike për çdo gjë qe do e keni te nevojshme.

Virgjeresha

Dita juaj do jete plot e përplot me ndodhi te këndshme. Se bashku me partnerin do bëni edhe plane për te ardhmen. Kujdes, gjithë këto emocione mund t’iu bëjnë te humbisni drejtimin. Beqaret do fillojnë te pëlqejnë dike qe e njohin prej kohesh dhe qe e kishin tallur. Ne planin financiar kënaquni me ato qe do iu sjellin planetët. Po te kishit me shume para do shpenzonit me shume.

Peshorja

Do jeni shume te ngarkuar me pune sot dhe keni për ta lënë pas dore partnerin tuaj. Do bëni mire te flisni me te dhe t’ia sqaroni gjithçka para se te keni probleme. Beqaret do kenë vetëm disa takime normale dhe do mbeten serish vetëm. Ne planin financiar gjithçka do ndryshoje për mire fale mbështetjes se madhe qe do iu japin disa familjare.

Akrepi

Sot do jete një dite e shkëlqyer për ata qe janë ne një lidhje dhe do ju duket vetja sikur nuk janë ne realitet. Shfrytëzojeni ne pafundësi çdo çast. Beqaret do jene gati te bëjnë çdo lloj gjeje vetëm qe te mos qëndrojnë me vetëm. Financat nuk do jene shume te këqija, megjithatë para se te bëni investime kontrolloni njëherë buxhetin. Kështu do shmangni problemet.

Shigjetari

Do i merrni gjerat me seriozisht sot juve qe jeni ne një lidhje dhe do mendoni te jetoni se bashku. Përgatituni mire sepse jo gjithçka është fushe me lule. Beqaret do mund te takojnë persona te veçante me te cilat ja vlen te njihesh. Ne planin financiar do ketë goxha vështirësi, por fale disa miqve te specializuar ne këtë fushe do ia dilni mbanë me sukses.

Bricjapi

Dëshira për te pasur një marrëdhënie te qëndrueshme ne çift do iu beje te merrni parasysh edhe dëshirat e partnerit tuaj. Megjithëse duhet ta kishit bere me pare këtë, përsëri nuk është vone. Beqaret do kenë edhe takime por ata ëndërrojnë shume me lart. Do jeni përsëri te mërzitur. Financat do jene ne përgjithësi te mira, por nëse do bëni shpenzime mendohuni mire sa do prishni.

Ujori

Nuk do jete dite e favorshme për te dashuruarit kjo e sotmja, përkundrazi debatet do shtohen akoma me tepër dhe here pas here do ndihen keq. Beqaret do pëlqejnë një mik dhe nuk do e marrin guximin t’ia shprehin ndjenjat. Nëse vazhdoni kështu keni për ta humbur. Financat do jene te kënaqshme, kështu qe mund te përfitoni nga kjo për te kryer edhe ndonjë shpenzim me tepër nga zakonisht.

Peshqit

Dashuria për çiftet nuk do shkoje shume mire. Do qëndroni pak larg njeri tjetrit sot, por ne fund te ditës do kuptoni se nuk mund te bëni dot pa te. Edhe për beqaret dita do jete pak delikate. Fillimisht do entuziazmoheni por me vone do e kuptoni se jeni gabuar për atë qe pëlqenit. Financat do jene shume te mira, gjithsesi mire është te tregoheni pak te matur me shpenzimet e tepruara.