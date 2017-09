E pabesueshme që ky qytet i përkiste një qytetërimi të lashtë

Kryeqyteti i Tenochtitlán kishte një zonë të madhe të shenjtë të rrethuar me mure. Brenda kishte pothuajse shtatëdhjetë ndërtesa të zbukuruara me imazhe gjarpërinjsh. Më e madhja në mesin e këtyre ndërtesave ishte Templo Mayor, e quajtur kështu nga spanjollët, e cila është rreth 90 metra e gjatë me dy piramida në të dy anët. Qyteti gjithashtu kishte tre rrugë kryesore, ku secila të çonte në tre shtigje në brigjet. Këto shtigje rrethoheshin nga kopshte lundrues me ferra, bimë dhe pemë të ndryshme. Qyteti kishte ato që njihen si “calpulli” ose shtëpi të mëdha secila me tregun e vet, ku dhjetëra mijëra njerëz bënin biznes. / Bota.al