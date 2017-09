2017-a do edhe 4 muaj që të ikë. Si do të jenë këta 4 muaj, sipas shenjës tuaj të horoskopit?

Pavarësisht sesi ka qenë ky vit për ju, i vështirë apo ju ka ledhatuar, jeni kurioz të dini sesi do të mbyllet?

Teksa stina e verës po largohet, bashkë me të edhe muaj i tetë i vitit. Duhen edhe katër muaj, apo pak më shumë se njëqind ditë, që viti të mbyllet.

Horoskop ju tregon sesi do të jenë katër muajt e fundit të 2017-ës për secilën shenjë:

Dashi: Gjysma e zemrës suaj dëshiron ta lëri të ikë personin që doni, teksa gjysma tjetër nuk ju bindet. Ndërsa shikoni se sa kohë keni qenë të mbërthyer në vorbulla që vështirë të dilnit, ju jeni pothuajse duke e frustruar vazhdimisht veten. Zemra juaj kërkon një gjë dhe koka juaj ju thotë të bëni diçka krejtësisht të ndryshme. Nuk ka nevojë që t’ju thuhet që ta lini këtë person të shkojë, ju thjesht do ta bëni kur të ndiheni gati. Por vetëm mos harroni atë që meritoni dhe nuk është dikush që t”ju drejtoj.

Demi: Ndoshta jeni pak të hutuar kohët e fundit. Ju nuk e dini nëse rruga ku ecni është e drejta. Nuk ka asgjë të keqe që të ngatërroheni dhe të ndiheni të pasigurt. Ndiqni këtë pasiguri. Por mos lejoni që frika e dështimit të diktojë zgjedhjet e largimit. Nganjëherë rruga e vështirë për të filluar ecjen është ajo që na çon drejt pikërisht aty ku duhet të jemi. Ndoshta katër muajt e ardhshëm të jetës suaj nuk do të jenë më të mirët, por ajo që do të dalë prej saj është një shpërblim më i madh që nuk e shihni ende.

Binjakët: Jeta juaj ka qenë paksa e vështirë por në një mënyrë të mirë për shumicën e 2017-ës. Ndryshimet në karrierë, ndryshimet e marrëdhënieve si edhe ndryshimet e jetës që keni pasur frikë ti bëni, tashmë i keni bërë. Të gjitha këto zgjedhje aq të frikshme do t’ju kthejnë vlerën mbrapsht. Dhe ndoshta kjo nuk do të gjeni një marrëdhënie gjatë pjesës të mbetur të vitit, por ndoshta ju gjeni veten përsëri.

Gaforrja: Nëse duhej të përshkruaje deri tani vitin 2017, thjesht me një një fjalë, si? Si e keni mbijetuar atë që duket deri më tani si viti më i keq i jetës suaj? Por e ardhmja do të bëhet më mirë. Vetëm për shkak se nuk ishte kjo pjesë e vitit nuk ishte më e mira, kjo nuk do të thotë se nuk do të përfundojë si viti juaj i preferuar. Periudha e dimrit do të jetë periudha kur të lulëzoni më shumë. Ju mbetet thjesht të prisni.

Luani: Ju jeni i pari për tu larguar nga marrëdhëniet dhe dashuria në çdo lloj mënyre. Takimet apo marrëdhëniet thjesht i urreni. 2017-a është thjesht një vit me paqartësi e pasiguri, ndërsa ju pyes veten se si e keni bërë të njëjtën gjë çdo ditë dhe nuk jeni çmendur apo të keni vrarë dikë. Por ju e dini se kur shumica e njerëzve e urrejnë shiun në vjeshtë dhe borën në dimër, çdo gjë të errët dhe të ftohtë, ju e shijoni në maksimum. Ju zhyteni në veten tuaj. Qesh me shakatë që vetë thoni. Dhe dashuria do të hyjë në jetën tuaj dhe do të qëndrojë edhe kur të provoni që të largoheni prej saj.

Virgjëresha: Ju keni marrë një hap të madh në karrierën tuaj kohët e fundit dhe si cdo hap i ri dhe i frikshëm, ju vazhdoni ta bëni mirë. Ndërkohë që mund t’ju ketë marrë ca kohë për të kuptuar që të jeni krenar për veten, sepse kurrë nuk duhet të braktisni ëndrrat tuaja. Në lidhje me dashurinë, ju keni dashur për dikë që ende nuk ju konsideron si pjesë e jetës së tyre. Keni sakrifikuar shumë për këtë person. Dhe në kohën kur vjen viti i ri, ata ose do të rritin lojën e tyre ose juve ju duhet ti jepni fund. Kujtoni vlerën tuaj sepse ju realisht ju vleni.

Peshorja: Jeni lënduar shumë kohët e fundit. Ka një plagë të thellë brenda jush që do të marrë disa kohë për tu shëruar. Dhe vetëm kur mendoni se keni bërë progres, ju do të bëni disa hapa prapa. Është në rregull që ti përjetoni këto gjëra në mënyrën tuaj. Ndërsa dashuria mund të jetë ajo që ju shpresoni t’ju shërojnë, çfarë do ndikoj tej ju nuk është dikush me të cilin do të flini natën, por se çfarë do të bëni ju gjatë kohës së lirë dhe sesi do të përfitoni prej saj.

Akrepi: Ju jeni dikush që gjithmonë jani dalluar për mencurinë tuaj ndër vite. Ju shikoni gjërat ndryshe nga të gjithë bashkëmoshatarët tuaj. Ju gjithmonë keni qenë duke u fokusuar në qëllimet tuaja. Por një ditë para se të mbaroni këtë vit, do të ndani momente me dikë që mendon njësoj si ju, por gjithashtu zotëron disa cilësi që juve ju nevojiten. Ju gjithmonë keni qenë të sigurt. Jini të gatshëm për personin në jetën tuaj, i cili do të ndikojë që ju të kapni cdo mundësi.

Shigjetari: Keni qenë të lidhur pas një dashurie që ju ka munduar. Duke shpresuar se ndoshta do të rikthehet sërish pranë jush dhe duke shpresuar se do të kuptojnë se ju duan përsëri. Sepse e vërteta është që ti kurrë nuk e ndaluar së dashuri, edhe nëse nuk keni folur për pak kohë. Por e vërteta është se ju nuk e meritoni dikë që zgjedh të largohet dhe t’ju lëndojë. Ju meritoni dikë që ju shikon dhe e kupton se jeni gjëja më e mirë që u ka ndodhur ndonjëherë atyre. Ndoshta nuk do të vijë deri në fund të vitit. Por mos e humbni shpresën dhe mos e humbni besimin se do të në një të ardhme të afërt do të vij.

Bricjapi: Ju keni qenë me fat për të gjetur dashurinë në jetën tuaj. Dikush që duket si në periferi të jetës suaj, por me të vërtetë ju e doni me të gjithë zemër. Si një çift edhe pse jo zyrtarisht, ju do të përballeni me një pengesë. A do të vazhdojë marrëdhënia ose a do të merrni secili prej jush hapin tjetër? Duhet të pyesni veten se për çfarë jeni gati të bëni? Por më shumë se kjo, a e shihni veten duke kaluar pjesën tjetër të jetës tuaj me këtë person?

Ujori: Në muajt e ardhshëm para se viti të përfundojë, e kaluara juaj do të kthehet që t’ju ndjekë. Mund të jetë ish partneri/ja juaj ose njerëzit që ju keni pasur një marrëdhënie me ta. Edhe pse ju keni ndryshuar, jeni rritur dhe pjekur, ata shikojnë tek ju dhe mendojnë për gjithçka që keni bërë gabim. Mos lejoni që dikush tjetër të lejojë që e kaluara të diktojë më shumë nga momentet tuaja të tanishme. Mundohuni dhe veproni drejtë nëse mundeni, por mbani mend se kushdo që sjell të kaluarën tuaj është vetëm xheloz për një të ardhme që ata e dinë do të jenë të ndritshme.

Peshqit: Më në fund do të largoni të kaluarën dhe do të gjeni një dashuri që ju meritoni. Nuk do të jetë dikush që ju drejton ose ju bën pyetje vazhdimisht, pasi gjithçka që ju keni dhënë ndonjëherë dikujt më në fund do të kthehet tek ju. Por të jeni të kujdesshëm kur kjo të ndodhë, sepse kur njerëzit fillojnë t’ju shohin të lumtur, ata ose do të përpiqen t’ju rrëzojnë ose çdo fantazmë do të kthehet nga trokitja e së kaluarës.