10 shenja të sigurta që po të mashtron

Një marrëdhënie është një gjë e komplikuar dhe e brishtë, sidomos mes 2 njerëzve që janë në dashuri. Nuk është gjithmonë e mundur të mbash marrëdhënien siç ishte në vitet e hershme të njohjes. Kur ndjenjat janë zhdukur, jo të gjithë janë mjaft të guximshëm për t’i dhënë fund kësaj dhe kështu, mund të fillojnë të gënjejnë.

Ja disa shenja:

10. Ata shqetësohen nëse u prekni telefonin.

Jo të gjithë mund ta durojnë kur njerëzit prekin gjërat e tyre personale. Për ta, nuk është shumë e këndshme. Megjithatë, nëse aksidentalisht merrni telefonin e partnerit dhe reagimi i tyre është i fortë dhe negativ, dhe jeni absolutisht të sigurt se nuk kanë neurozë, ndoshta kanë diçka për të fshehur prej jush?

9. Ata shpesh qëndrojnë vonë në punë.

Nganjëherë njerëzit që thonë se punojnë vonë me të vërtetë punojnë vonë. Dhe nganjëherë ky është një mbulim banal për një romancë në zyrë, ose një mungesë dëshire për të ndenjur me partnerin. Pse ndodh? Duhet ta kërkoni përgjigjen në një diskutim të qetë. Në fund të fundit, një herë e një kohë të dy nxitonit të shkonit në shtëpi pas punës, për të ngrënë së bashku.

8. Janë xhelozë pa asnjë arsye.

Në doza të vogla, xhelozia është një ndjenjë e mrekullueshme. Në vitet e para të një marrëdhënieje, është edhe e këndshme madje, sepse do të thotë që jeni me siguri të dashuruar. Megjithatë, nëse vite më vonë partneri juaj fillon të bëhet xheloz kot së koti, ndoshta i kanë vetë “duar të papastra”.

7. Irritohen nga vëmendja dhe kujdesi i tepërt.

Shpesh na mungon shfaqja e dashurisë dhe vëmendjes nga të dashurit tanë, dhe njerëzit zakonisht e shijojnë shfaqjen e tyre. Po nëse e mbushni me vëmendje dhe dashuri partnerin tuaj dhe ata ndihen të acaruar apo të pakënaqur, është mirë të ndaleni dhe të kërkoni arsyen.

6. Intimiteti ka ikur prej kohësh.

Një jetë intime është e rëndësishme për një marrëdhënie harmonike. Nëse ka shumë pasion midis partnerëve në fillim, ai mund të zbehet me kalimin e kohës. Një mungesë e plotë e intimitetit është një shenjë shqetësuese. Për të ruajtur marrëdhënien tuaj, bisedoni me partnerin. Përpiquni të gjeni se çfarë kanë në zemrën e tyre dhe pse janë ftohur.

5. Nuk diskutoni plane për një të ardhme të përbashkët.

Partnerët duan të diskutojnë planet e tyre për të ardhmen, veçanërisht në vitet e para të një marrëdhënieje. Ku do të jetojnë – në një shtëpi, apo apartament? Ku do të udhëtojnë – në Maldive apo Bullgari? Çfarë kafshësh do të marrin – një mace apo një qen? Nëse me kalimin e kohës njëri prej jush nuk është më i interesuar për të ardhmen e përbashkët, përpiquni të gjeni arsyen.

4. Japin shumë dhurata pa asnjë arsye.

Gjithkush pëlqen të marrë dhurata. Veçanërisht një grua – ajo ndihet si një perëndeshë e vërtetë. Por, po sikur të merrni shumë dhurata dhe partneri jua jep ato më shpesh se zakonisht? Së pari, do të jeni të kënaqura për këtë fakt. Por më vonë, do të lindin dyshime dhe pyetje logjike: përse sillen kështu? A kanë bërë diçka që të ndihen të turpëruar?

3. Kanë ndryshime të forta të humorit.

Mund të ketë shumë situata të vështira në jetën tonë. Të gjithë jemi të ekspozuar ndaj stresit dhe tensionit. Kjo është arsyeja pse askush nuk është imun nga ndryshimet e humorit. Megjithatë, nëse ka shumë të tilla jeni të sigurt se nuk ka të bëjë me probleme në punë, ndoshta është më mirë të keni një bisedë të hapur, për të kuptuar se çfarë po ndodh.

2. Ndryshojnë temë gjatë një bisede serioze.

Nuk është koha më e mirë për të pasur një bisedë serioze menjëherë pas punës ose para se të shkoni në shtrat. Megjithatë, nëse partneri refuzon të flasë për tema të rëndësishme edhe në një moment të mirë, ndoshta vetëm po përpiqen të shmangin biseda të tilla. Mund të jetë një shenjë që ju duhet të shqetësoheni për të ardhmen e marrëdhënies tuaj.

1. Nuk janë të gatshëm t’ju prezantojnë me prindërit ose miqtë e tyre.

Nëse keni kohë që jeni lidhur, por partneri juaj nuk ka asnjë ngut për t’ju prezantuar me miqtë apo të afërmit e tyre, kjo është një shenjë alarmante. Nëse ata janë seriozë për lidhjen me ju, nuk do të hezitojnë. A thonë se nuk janë gati, ndërsa ju vazhdimisht gjeni justifikime për sjelljen e tyre? Ndoshta thjesht nuk doni të përballeni me të vërtetën: nuk keni një vend të rëndësishëm në zemrën e partnerit tuaj. / Brightside-Bota.al