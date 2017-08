“U kthye!” Messi, Neymar e Suarez tallen me Zherard Pikenë në Instagram

Edhe pse Neymar u largua nga Barcelona miqësia e tij me Lionel Messin dhe Luis Suarezin ka mbetur. Treshja janë takuar sot dhe është Lionel Messi ai që e ka zbuluar këtë duke postuar një foto në Instagram. Madje ai është tallur paksa me Zherard Pikenë, duke i shkuar atij se Neymar është kthyer. Pike kishte postuar një foto me brazilianin para se ky të largohej, ku shkruante se do të qëndrojë. Neymar tashmë është paditur nga Barcelona për shumën e 9 milionë eurove.