Sot është eklipsi total i Diellit. NASA sqaron gjithçka që duhet të dini

Eklipsi total i Diellit

Të hënën, më 21 gusht 2017, e gjithë Amerika Veriore do të shohë një eklips të diellit. Çdokush mund të shohë një nga pamjet më magjepsëse të natyrës – një eklips diellor total. Kjo rrugë, ku hëna do të mbulojë plotësisht diellin dhe atmosferën e afërt të diellit – kurorën – mund të shihet, me shtrirje nga Lincoln Beach, Oregon në Charleston, Karolinën e Jugut. Vëzhguesit jashtë kësaj rruge do të shohin sërish një eklips të pjesshëm diellor, ku hëna mbulon një pjesë të diskut të diellit.

Kush mund ta shohë?

Shumë njerëz! Gjithkush në Shtetet e Bashkuara, në fakt, të gjithë në Amerikën e Veriut plus pjesë të Amerikës së Jugut, Afrikës dhe Evropës do të shohin së paku një eklips diellor të pjesshëm.

Çfarë është?

Kjo ngjarje qiellore është një eklips diellor në të cilin hëna kalon midis Diellit dhe Tokës dhe bllokon të gjithë ose një pjesë të diellit deri në rreth tre orë, nga fillimi në fund, në varësi të vendit prej ku shihet. Për këtë eklips, periudha më e gjatë kur hëna e bllokon plotësisht diellin nga çdo vendndodhje e caktuar përgjatë shtegut të tërësisë do të jetë rreth dy minuta dhe 40 sekonda. Herën e fundit që Shtetet e Bashkuara panë një eklips total ishte në vitin 1979.

Si ta shikoni?

Kurrësesi nuk duhet parë në mënyrë të drejtpërdrejtë diellin, pa mbrojtje të përshtatshme përveç gjatë errësimit total. Kjo mund të dëmtojë rëndë sytë. Megjithatë, ekzistojnë shumë mënyra për të parë në mënyrë të sigurtë një eklips të diellit duke përfshirë shikimin direkt – gjë që kërkon disa lloj pajisjesh filtrimi dhe shikim indirekt, ku projektohet imazhi i diellit në një ekran. Të dyja metodat duhet të prodhojnë imazhe të qarta të fazës së pjesshme të një eklipsi. /bota.al