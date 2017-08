Shkretëtira e Saharasë shkakton uraganët e Atlantikut

Nëse nuk do të ishte për shkretëtirën e Saharasë, do të kishte më pak uragane. Pse? Kjo shkretëtirë e madhe është në vendin e duhur, afër ekuatorit, me rajone më të freskëta dhe të lagështa në jug dhe në perëndim. Kur përzihet ajri që është shumë i nxehtë dhe i thatë me ajër që është relativisht i ftohtë dhe i lagësht, krijohet një erë lindore e njohur si “avioni afrikan” që formon valë tropikale. Kjo fryn drejt detit – kur krijohen kushte të përshtatshme – dhe mund të kthehet në uragan. Pothuajse 90 përqind e të gjitha uraganeve të mëdha formohen në këtë mënyrë.

Këto përfshijnë edhe uraganët në Paqësorin Lindor. Besojeni ose jo, në vitin 2014, një uragan i quajtur Iselle – më i forti që goditi ishullin e madh të Hauait në histori – filloi si një valë tropikale afrikane. Saharaja mund të ndalë edhe formimin e një uragani. Shtresa e ajrit e Saharasë është një paketë e madhe ajri të thatë dhe me rërë që lëviz në perëndim drejt Atlantikut, pranë valëve tropikale. Ajo mund të shkatërrojë një sistem tropikal në zhvillim duke marrë lagështinë e nevojshme, ose duke krijuar një ndryshim temperature. /Bota.al