Nëse jeni duke kërkuar për të vizituar një vend ku jo më shumë se 60 ditë në vit janë të mbuluara me re ose me shi, nisuni për në bregun veriperëndimor të Korsikës në Francë. Rrethuar nga ujërat e mrekullueshme blu dhe plazhet me rërë të bardhë, rrugët që rrethojnë këtë zonë ju japin perspektiva të mrekullueshme me pamje me vlerë për t’u fotogruar, dhe kujtime pushimesh që zgjasin një jetë.