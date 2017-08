Kuptoni këto pesë rregulla në psikologji, dhe do ta keni më të lehtë

Të kuptuarit e psikologjisë së vetes dhe të tjerëve rreth nesh mund të luajë një rol të madh në lumturinë tonë. Ne të gjithë vuajmë nga kufizimi i besimeve të fituara nga përvojat e kaluara dhe ndërveprimet me të tjerët, duke penguar lehtësimin e të jetuarit të jetëve tona. Rregullat e mëposhtme psikologjike janë të domosdoshme të mësohen, nëse duam të jetojmë një jetë të lumtur dhe ta shohim botën në një dritë krejt të re.

1. Njerëzve nuk u bëhet aq shumë vonë, sa mendoni ju

Mund të tingëllojë e ashpër, por është e vërtetë. Nëse harxhojmë kaq shumë kohë duke menduar se çfarë mendojnë të tjerët për ne, apo nëse veprojmë për të përmbushur pritshmëritë e të tjerëve, bëmë një gabim të madh, sepse gjithësecili është i zënë me hallet e veta. Bëjmë mirë ta mbajmë parasysh këtë gjë, pasi pjesa më e madhe e asaj që ne kujtojmë se njerëzit po mendojnë, janë thjeshtë hamendësime që krijojnë mendjet tona, bazuar në përvoja të kaluara apo në perceptime dhe interpretime të pasakta. Të jesh vetvetja, pa e vrarë mendjen se ç’mendojnë të tjerët, është hapi i parë drejt lumturisë personale.

2. Ne ndryshojmë vazhdimisht se kush jemi

Është e lehtë të mendosh se jemi i njëjti person që ishim dhjetë vjet më parë dhe do të mendojmë dhe ndihemi njësoj për dhjetë vitet e tjera, por nuk është kështu. E kaluara, e tashmja dhe e ardhmja janë të gjitha në thelb të pavarura nga njëra-tjetra, sepse mendimet tona ndryshojnë me rrethanat dhe përvojat e jetës sonë. Për shkak të kësaj, gjithmonë duhet të jemi të vërtetë ndaj vetes sonë në momentin e tashëm, kur marrim vendime. Nuk mund të parashikojmë kurrë se çfarë do të mendojë dhe si do të jetë vetja jonë në të ardhmen, dhe gjithçka që ndodhi në të kaluarën ishte për veten tonë në të kaluarën. Fuqia është e gjitha tek e tashmja.

3. Mjaft u krahasuat me të tjerët

Me mediat sociale që presin nga shumë prej nesh që të postojmë momentet më të mira, mund të jetë e lehtë të fillojmë krahasimin me jetën e dukshme të të tjerëve. Në jetën reale, ne ende tentojmë të tregojmë anën tonë më të mirë për njerëzit, për të mos shfaqur dobësi, nga frika se mos na gjykojnë apo na refuzojnë.

E vërteta është se ne jemi të gjithë të cënueshëm. Të gjithë duam të jemi të pranuar nga të tjerët. Është një humbje e madhe e kohës të besosh se njerëzit janë disi më të mirë se sa ne dhe e kanë të zgjidhur jetën e tyre, ndërkohë që e shohim veten për atë që jemi realisht. Krahasimi dhe të ndjerit inferior ndaj njerëzve të tjerë është gjë e kotë, sepse edhe njerëzit më të pushtetshëm kanë shqetësime, pasiguri dhe dyshime brenda tyre.

4. Mos supozoni që do jua dëgjojnë këshillën

A ju ka ndodhur të shihni hallin e një miku apo mikeshe dhe menjëherë të mendoni se e dini se si zgjidhet? Ju jepni këshilla por thjesht duket se ato bien në veshë të shurdhër. Ju ndiheni të zhgënjyer sepse, në fund të fundit, ju vetëm doni t’i ndihmoni. Por, dijeni se askush nuk i dëgjon me të vërtetë këshillat, nëse nuk ndodh që të jenë në gjendjen e duhur mendore.

Në fund të ditës, njerëzit do të ndryshojnë mendimet e veta përmes përvojave të tyre. Ndonjëherë mund të vijë në formën e këshillës suaj, por shumicën e kohës duhet të ndodhë për ta, sipas ritmit të tyre. Mos u ndjeni të shpërfillur ose të zhgënjyer – ju e bëtë tuajën, tani lëreni ta zgjidhin.

5. Ju mund të kontrolloni vetëm reagimin tuaj

Mënyra se si reagoni ndaj një problemi, ngjarjeje apo situate është shumë më e rëndësishme se vetë situata. Në jetë, qëndrimi është gjithçka që përcakton se sa të lumtur ndiheni në gjithçka. Ju mund të zgjidhni të reagoni në një mënyrë që do të bëjë rikoshetë në të gjitha mendimet, ndjenjat dhe emocionet tuaja të ardhshme, ose të zgjidhni të pranoni një mënyrë më të mirë reagimi.

Në çdo situatë negative, kjo mund të jetë e vështirë, por duke kujtuar të largoheni nga ajo për disa sekonda dhe të mendoheni mirë mendjen para se të reagoni, do ta keni më të lehtë të mendoni për pasojat e mundshme për të tjerët dhe për veten tuaj. / Bota.al