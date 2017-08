Imagjinoni të zgjoheni me zhurmën e dallgëve të oqeanit dhe pamjet e jetës natyrore nënujore në det. Njohur si Zemra e Evropës, ky zinxhir ishujsh në brigjet e Dubait shumë shpejt do të jetë vendi i shtëpive lundruese. Me afro 275 metra katrorë hapësirë të jetueshme, kompania thotë se shpreson që struktura të krijojë një standart të ri për atë që do të thotë të jetosh mes luksit. /bota.al