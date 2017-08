“Game of Thrones” – Arsyeja përse dragoi “u miqësua” dhe prejardhja e vërtetë e Jon Snowt

Këtë javë pothuaj pamë Gillyn që të zbulonte një sekret të madh të Uesteros, përpara se të ndalej nga Samuell Tarly, bashkëshorti i saj. Pasi kishte zotëruar artin e leximit, Gilly ndeshi në një histori të shkruar nga High Septon Maynard, i cili kishte nxjerrë një “Anulim për një Princ Ragger dhe e kishte rimartuar atë me dikë tjetër, në të njëjtën kohë, në një ceremoni në Dorne”. Asnjëri prej të dyve nuk e dinte se ajo ishte duke folur në të vërtetë për prindërit e John Snow – pikërisht Rhaegan Targaryen – duke konfirmuar kështu se ai është (me shumë gjasa, gjithësesi) gjysmë-vëllai i Daenerys Targaryen. Kjo ndoshta shpjegon edhe arsyen përse dragoi Drogon ishte i kënaqur që të relaksohej, kur King in the North e përkëdheli në nofull (pikërisht ashtu sikurse vëllezërit e dragoit bënë me një tjetër personazh në sezonin e kaluar. Me Tyrion Lannister). / Bota.al